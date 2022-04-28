Росіяни завдали авіаудару по Нью-Йорку (фото)

Під час авіанальоту постраждали лише мирні жителі селища.

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Вранці, 28 квітня, російські окупанти завдали авіаудару по селищу Нью-Йорк, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Некеровані авіаракети влучили в промислове підприємство та житлові квартали. Пошкоджено щонайменше дев'ять приватних будинків, але точну кількість руйнувань ще треба встановити.

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"Троє загиблих, троє поранених. Усі — цивільні. Такі попередні наслідки ранкового авіаудару, — зазначив Кириленко. — Знову і знову росіяни б'ють по цивільних. Вони ведуть війну на винищення українського мирного населення".

Нагадаємо, Нью-Йорк поблизу окупованої Горлівки періодично потрапляв під обстріл задовго до повномасштабного вторгнення росіян до України. 22 лютого бойовики двічі обстріляли Нью-Йорк із 82-мм мінометів та гранатометів.