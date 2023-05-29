"Это — политическое": митрополит Павел возмутился продлением домашнего ареста

Соломенский суд счел оправданными опасения прокурора о том, что митрополит Павел (Петр Лебедь), находясь на свободе, может повлиять на ход расследования. Все это время подозреваемый будет носить электронный браслет.

Бывший наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Петр Лебедь) возмутился тем, что суд продлил ему домашний арест еще на месяц. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщило "Суспильне".

Соломенский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора продлить Лебедю домашний арест до 1 июля. В течении всего этого времени бывший наместник Киево-Печерской Лавры обязан носить электронный браслет.

Митрополит в свою очередь возмутился таким решением суда.

"Я не согласен с прокурором. Я за два месяца ничего не нарушил. На основе чего мне приписывают меру пресечения? Я понял, что это политическое", — сказал он.

Кроме того Лебедь возмутился тем, что в СМИ его называют "Паша Мерседес".

"Мне интересно, почему я "Мерседес"? Я за государство болею, хочу окончания российской агрессии. То, что я разжигаю рознь — это неправда", — сказал митрополит Павел.

Заметим, что прокурор Евгений Завистовский просил суд продлить подозреваемому арест, опасаясь, что бывший наместник Лавры может попытаться повлиять на свидетелей, которые проходят по делу.

Напомним, утром 1 апреля митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Киево-Печерского монастыря, Служба безопасности Украины вручила подозрение по двум статьям Уголовного кодекса.

В тот же день Шевченковский районный суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста с ношением электронного браслета. Изначально митрополит просил перенести судебное заседание на другой день из-за проблем со здоровьем, но суд отклонил перенесение и избрал меру пресечения.