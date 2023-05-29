Арест Князева: ВАКС рассмотрит апелляцию касательно избранной меры пресечения

Ранее подозреваемого в коррупции экс-главу Верховного Суда Украины поместили под стражу с возможностью внесения залога в 107 миллионов гривен.

Высший антикоррупционный суд рассмотрит апелляционные жалобы защиты бывшего главы Верховного Суда Украины Всеволода Князева на избранную меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Об этом сообщается на официальной странице Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда в Facebook.

"В Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда поступили апелляционные жалобы стороны защиты на решение следственного судьи ВАКС от 18 мая 2023 года о применении к бывшему председателю Верховного Суда меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 107,36 млн гривен залога", — говорится в публикации.

Рассмотрение апелляционных жалоб по упомянутому делу назначено на среду, 31 мая.

Арест Князева: что известно

Национальное антикоррупционное бюро Украины 15 мая сообщило об разоблачении масштабной коррупционной схемы, связанной с руководством и судьями Верховного Суда Украины. В то же время в СМИ появилась информация о том, что речь идет о получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов главой Верховного Суда Всеволодом Князевым.

Позже, 18 мая, ВАКС избрал меру пресечения Всеволоду Князеву в виде содержания под стражей до 14 июля с возможностью внесения залога в 107 миллионов гривен.

Кроме того, 23 мая детективы НАБУ сообщили об изъятии еще примерно 500 тысяч долларов в ходе обыска у экс-главы Верховного Суда Украины.

Мы также писали о том, что по данным СМИ, несмотря на пребывание в СИЗО, Всеволод Князев продолжает получать зарплату в качестве судьи. При этом в судейском корпусе подчеркнули, что в настоящий момент фактически невозможно уволить Князева, хотя такая возможность теоретически существует.