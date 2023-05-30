"Заряжен позитивом": оскорблявший женщин священник возглавит пресс-службу Полтавского горсовета
По словам и. о. мэра Андрея Карпова, Александр Дедюхин отлично подходит на роль руководителя пресс-службы, поскольку умеет доносить необходимые смыслы и дружит с современными средствами коммуникации.
Протоиерей ПЦУ, депутат городского совета от "Европейской Солидарности" и настоятель Свято-Николаевского храма Александр Дедюхин с 1 июня приступит к исполнению обязанностей руководителя пресс-службы Полтавского горсовета. Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина".
По информации издания на эту должность Дедюхина выбрал секретарь Полтавского горсовета и и. о. Полтавского городского головы Андрей Карпов.
По словам Карпова, именно Александр Дедюхин отлично владеет средствами коммуникации, месседжерами и другими средствами налаживания связей.
"Он блоггер и священник и умеет доносить необходимые смыслы. Он заряжен позитивом и примерно с 1 июня приступит к исполнению своих обязанностей. В скором времени должны пройти и пресс-конференции, и круглые столы", — подчеркнул Карпов.
Бывшая руководительница пресс-службы Полтавского горсовета Алина Рябокинь добровольно покинула свою должность, хотя продолжает вести активную деятельность в социальных сетях.
Скандал из-за поста об абортах с участием Дедюхина
В июне 2021 года Александру Дедюхину, депутату Полтавского городского совета от партии "Европейская солидарность" и настоятелю Свято-Николаевского храма Православной церкви Украины, запретили писать в соцсетях три месяца.
Соответствующее решение принял Епархиальный совет Полтавской епархии ПЦУ.
Причиной такого решения стала публикация в соцсетях Дедюхина, где он в грубой форме осудил женщин, которые делают аборты.
В том же году обозреватель Фокуса писал о том, что факт осуждения сексистских высказываний священника ПЦУ составляет приятный контраст с негативным опытом соседней Польши, где клирикам удалось пролоббировать законодательный запрет на аборты.