Тело и дело. Почему церковное наказание священника-сексиста из ПЦУ – это победа феминисток

По каким признакам можно понять, что в обществе произошли принципиальные перемены? Как определить, что речь уже не об условных "новых веяниях", не о трендах, которые завтра могут утратить актуальность, а о настоящем сдвиге тектонических плит, после которого ничто уже не будет по- прежнему?

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Вернейший индикатор – тактические решения самых консервативных организаций. Если уж они, пусть даже вынужденно, нехотя, усваивают новые стандарты допустимого и недопустимого, значит - свершилось.

Вот почему даже, если вас совершенно не интересуют вопросы религии вообще, и позиция православной церкви в частности, стоит обратить внимание на решение, принятое Епархиальным советом Полтавской епархии ПЦУ в июне 2021-го. Возможно, оно даже войдет в историю, как момент, когда дело борьбы с гендерными стереотипами в Украине сдвинулось с мертвой точки.

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Оплот патриархата впервые официально признал недопустимость неуважительных высказываний в адрес женщин. Де-факто это стало еще и признанием того, что женщины, не желающие рожать, вполне полноценны.

Итак, Епархиальный совет публично осудил поведение настоятеля Свято-Николаевского храма Православной церкви Украины и по совместительству депутата Полтавского горсовета Александра Дедюхина.

Священник, пользовавшийся немалой популярностью в своем городе и очень активный в социальных сетях, называл женщин, желающих сделать аборт "недоразвитыми". Он также позволял себе высказывания, полностью перекладывающие на женщин ответственность за нежелательную беременность и другие негативные последствия секса. В выражениях батюшка не стеснялся. Судя по комментариям в Facebook, резкие, а порой и вовсе грубые, формулировки нравились его пастве.

В любой сфере деятельности, предполагающей публичность, есть свои гротескные персонажи. Все-таки провокация и скандал самые короткие, хоть и самые рискованные пути к популярности.

К тому же, массовая аудитория падка на хлесткие речи. Любой, кому доводилось выступать на публике, знает – аккуратными полит корректными формулировками толпу не заведешь. Зато на грубость она отзывается живо.

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А еще всем известен банальный, но действенный способ манипулирования действиями толпы – ей нужно показать виноватого. Настоятель Свято-Николаевского храма сделал виноватыми женщин, осмелившихся заниматься сексом ради удовольствия, и не желающих превращать свое тело в средство продолжения рода.

В принципе, это вполне согласуется со взглядами христианской церкви, как и само резкое осуждение абортов. Судя по последним постам Александра Дедюхина, он был вполне уверен, что выражает общую позицию церкви, просто делает это в более популярной и понятной народу форме, а возмущения сторонников абортов и феминисток воспринимал как "глас неразумных грешников".

И вот сюрприз – настоятель "получил по шапке" от своих же. Его временно отстранили от богослужений и запретили любые публикации в социальных сетях до 6 сентября 2021 г.

Санкции, конечно, слабенькие, но сам факт их применения показателен и составляет приятный контраст с негативным опытом соседней Польши, где клирикам удалось пролоббировать законодательный запрет на аборты.