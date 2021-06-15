Тіло і діло. Чому церковне покарання священика-сексиста з ПЦУ — це перемога феміністок

За якими ознаками можна зрозуміти, що в суспільстві відбулися принципові зміни? Як визначити, що мова вже не про умовні "нові віяння", не про тренди, які завтра можуть втратити актуальність, а про сьогоднішній зсув тектонічних плит, після якого ніщо вже не буде, як і раніше?

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Найправильніший індикатор — тактичні рішення найконсервативніших організацій. Якщо вже вони, нехай навіть вимушено, знехотя, засвоюють нові стандарти допустимого і неприпустимого, значить — здійснилося.

Ось чому навіть, якщо вас абсолютно не цікавлять питання релігії взагалі, і позиція православної церкви зокрема, варто звернути увагу на рішення, прийняте єпархіальною радою Полтавської єпархії ПЦУ в червні 2021-го. Можливо, воно навіть увійде в історію, як момент, коли справа боротьби з гендерними стереотипами в Україні зрушила з мертвої точки.

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Оплот патріархату вперше офіційно визнав неприпустимість неповажних висловлювань на адресу жінок. Де-факто це стало ще й визнанням того, що жінки, які не бажають народжувати, цілком повноцінні.

Отже, Єпархіальна рада публічно засудила поведінку настоятеля Свято-Миколаївського храму Православної церкви України і за сумісництвом депутата Полтавської міськради Олександра Дедюхіна.

Священик, який користувався неабиякою популярністю у своєму місті і дуже активний у соціальних мережах, називав жінок, охочих зробити аборт "недорозвиненими". Він також дозволяв собі висловлювання, що повністю перекладають на жінок відповідальність за небажану вагітність та інші негативні наслідки сексу. У виразах священик не соромився. Судячи з коментарів у Facebook, різкі, а часом і зовсім грубі, формулювання подобалися його пастві.

У будь-якій сфері діяльності, яка передбачає публічність, є свої гротескні персонажі. Усе-таки провокація і скандал найкоротші, хоч і найризикованіші шляхи до популярності.

До того ж, масова аудиторія ласа на дошкульні язики. Кому доводилося виступати на публіці, знає — акуратними, політкоректними формулюваннями натовп не заведеш. Зате на грубість він відгукується живо.

А ще всім відомий банальний, але дієвий спосіб маніпулювання діями натовпу — йому потрібно показати винного. Настоятель Свято-Миколаївського храму зробив винними жінок, які наважилися займатися сексом заради задоволення, і не бажають перетворювати своє тіло на засіб продовження роду.

У принципі, це цілком узгоджується з поглядами християнської церкви, як і саме різке засудження абортів. Судячи з останніх постів Олександра Дедюхіна, він був цілком упевнений, що виражає загальну позицію церкви, просто робить це в більш популярній і зрозумілій народу формі, а обурення прихильників абортів і феміністок сприймав як "глас нерозумних грішників".

І ось сюрприз — настоятель "отримав по шапці" від своїх же. Його тимчасово відсторонили від богослужінь і заборонили будь-які публікації в соціальних мережах до 6 вересня 2021 р.

Санкції, звичайно, слабенькі, але сам факт їх застосування показовий і становить приємний контраст з негативним досвідом сусідньої Польщі, де клірикам вдалося пролобіювати законодавчу заборону на аборти.