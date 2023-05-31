Разделы
Материалы
Украина

Под Киевом мужчина бросил гранату в знакомых: есть жертвы (видео)

Фото: Скриншот из видео | После инцидента мужчина пытался себя убить

После того, как подозреваемый совершил преступление, он пытался покончить жизнь самоубийством, но сотрудники полиции успели его остановить. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Полиция Киевской области задержала 36-летнего мужчину, который бросил гранату возле своих гостей, в результате чего один человек погиб и трое человек получили ранения. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

По информации ведомства, инцидент произошел в селе Калиново. К подозреваемому в гости зашли трое знакомых, и между хозяином и гостями произошел некий конфликт, в результате которого мужчина бросил неподалеку от своих гостей гранату.

В результате взрыва двое гостей и зашедшая в гости соседка получили ранения, а один из гостей, которому было 27 лет погиб.

Ведомство сообщает, что подозреваемый после инцидента хотел покончить жизнь самоубийством, но сотрудники полиции вовремя успели прибыть на место происшествия и остановили его. Известно, что ранее подозреваемый привлекался к условной ответственности из-за хулиганских действий.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по факту умышленного убийства (п.5 ч.2 ст.115 УК). Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, в конце апреля в Киеве сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину, который бросил гранату в людей на улице Милославской в Деснянском районе. Инцидент произошел из-за ревности.

5 апреля сообщалось, что в Москве возле торгового центра "ПаркХаус" мужчина выбросил в мусорный контейнер 20 гранат и гильзы.