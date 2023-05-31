Под Киевом мужчина бросил гранату в знакомых: есть жертвы (видео)

После того, как подозреваемый совершил преступление, он пытался покончить жизнь самоубийством, но сотрудники полиции успели его остановить. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Полиция Киевской области задержала 36-летнего мужчину, который бросил гранату возле своих гостей, в результате чего один человек погиб и трое человек получили ранения. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

По информации ведомства, инцидент произошел в селе Калиново. К подозреваемому в гости зашли трое знакомых, и между хозяином и гостями произошел некий конфликт, в результате которого мужчина бросил неподалеку от своих гостей гранату.

В результате взрыва двое гостей и зашедшая в гости соседка получили ранения, а один из гостей, которому было 27 лет погиб.

Ведомство сообщает, что подозреваемый после инцидента хотел покончить жизнь самоубийством, но сотрудники полиции вовремя успели прибыть на место происшествия и остановили его. Известно, что ранее подозреваемый привлекался к условной ответственности из-за хулиганских действий.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по факту умышленного убийства (п.5 ч.2 ст.115 УК). Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, в конце апреля в Киеве сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину, который бросил гранату в людей на улице Милославской в Деснянском районе. Инцидент произошел из-за ревности.

5 апреля сообщалось, что в Москве возле торгового центра "ПаркХаус" мужчина выбросил в мусорный контейнер 20 гранат и гильзы.