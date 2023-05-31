Больше не Льва Толстого: во Львове переименовали улицу

Улицу переназвали в честь предстоятеля Украинской греко-католической церкви, кардинала Католической церкви Любомира Гузара.

Во Львове торжественно открыли улицу Блаженнейшего Патриарха Любомира Гузара, которая до этого носила имя российского писателя Льва Толстого. Об этом сегодня, 31 мая, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Власти региона открыли переименованную улицу в символическую дату — годовщину смерти Патриарха. Он умер 31 мая 2017 года в Киеве.

"Теперь у нас есть улица Блаженнейшего Патриарха Любомира Гузара. Символично, что открыли ее в шестую годовщину, когда кардинал родился для Неба. Владыка, спасибо за служение, мудрость и живую любовь к Богу и Украине. Помним", — говорится в сообщении. главы области.

Напомним, 13 мая СМИ писали о том, что в Литве решили переименовать российский Калининград. По словам литовских депутатов, они солидарны с Польшей, а потому хотят переименовать российский анклав в Европе.

Также сообщалось, что в Кремле отреагировали на переименование Калининграда. Представители Кремля восприняли решение употреблять польское название Крулевец вместо Калининграда с негодованием. По их мнению, это является "проявлением русофобии"

К слову, в Литве 19 мая заявили, что могут на законодательном уровне переименовать Россию в Московию.