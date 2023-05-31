Комфортное тепло и атмосферный фронт: прогноз погоды на первые два дня лета в Украине

По словам синоптика Наталки Диденко, 2 июня в Украину наконец придут дожди с грозами, более типичные для мая.

Первый день лета порадует украинцев теплой погодой. А уже 2 июня придет атмосферный фронт с осадками. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Погода 1 июня

Максимальная температура воздуха в этот день будет составлять в большинстве областей +22…+27 градусов.

"Будет преобладать завтра сухая погода с солнышком, белыми облаками, повышенным атмосферным давлением", – пишет Диденко.

При этом дожди с грозами все же вероятны в Карпатах, местами в Запорожской и Донецкой областях (ближе к Азовскому морю).

В Киеве, по словам синоптика, лето "дебютирует" теплым комфортным воздухом. Днем ртутные столбики поднимутся до +25, +26 градусов. Без осадков.

1 июня

Погода 2 июня

В этот день, начиная с западных областей, в Украину придет атмосферный фронт. Он "наконец принесет те дожди с грозами, которые более типичны, как правило, для мая", предупреждает Диденко.

2 июня

Лето: погода в Украине

Ученые ожидают, что "оползень" сезонов повлечет необычные погодные условия и лето также будет нетипичным. Атмосферные изменения обусловят достаточно теплое лето в Европе в целом и в Украине в частности по сравнению со средними многолетними данными.

По прогнозам специалистов, в июле в Украине будут грозы, град, шквалы и смерчи, а в августе жара накроет западные и северные регионы нашей страны.

Напомним, 27 мая над Одессой снова пронесся смерч. По словам очевидцев, смерч с небольшой воронкой кружил прямо над частными домами местных жителей. В это же время в городе бушевала непогода: небо было затянуто темными тучами и дул ветер.

Также СМИ сообщают о новом исследовании ученых. Его результаты говорят, что в течение следующих пяти лет Земля неумолимо преодолеет критический температурный порог, если человечеству не удастся сократить количество выбросов парниковых газов до нуля.