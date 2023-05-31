"Акт геноцида": в РФ депортированным из Украины детям меняют имена и дату рождения

По словам вице-премьера Ирины Верещук, каждый день маленькие украинцы теряют свою идентичность и поэтому международное сообщество должно усилить давление на Кремль.

Российские оккупанты начали менять имена и даты рождения украинских детей, которые были незаконно депортированы на территорию Российской Федерации. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время конференции, передает "Интерфакс" 31 мая.

По ее словам, это еще одно преступление, которое начали совершать захватчики. Используют они для этого детей, которых вывезли из оккупированных территорий Украины в РФ.

"В России, где во всех регионах их прячут, меняют идентичность, меняют имена, фамилии, даты рождения, делают все, чтобы ассимилировать, а фактически – совершают акт геноцида в отношении наших детей, насильно русифицируют, дают так называемые паспорта, делают все, чтобы дети забыли о своей родной земле, забыли язык, забыли культуру и приняли, как они говорят, новую реальность", — говорится в сообщении.

Кроме того, Ирина Верещук отметила, что Украина сейчас нуждается поддержке международного сообщества. Это позволит как можно быстрее вернуть украинских детей обратно на родину и остановить российскую политику геноцида.

"Нам нужно давление на Россию. Мы должны найти механизм немедленно. Потому что каждый день, пока дети остаются там, — это минус к их будущему, это потеря их идентичности", — подытожила Ирина Верещук.

Напомним, 11 мая Ирина Верещук заявила, что Украина формирует резерв кадров для деоккупированных территорий. Для этого нужны десятки тысяч специалистов, которые приступят к работе в скором времени.

3 мая Ирина Верещук вновь объяснила, почему нельзя оформлять паспорт РФ в оккупации. По ее словам, она не может никому давать рекомендации по поводу получения документов противника, так как украинские военные сейчас борются за то, чтобы этого никогда не случалось.