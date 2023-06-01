Нацбанк выпустил новую монету "Рожденный в Украине": как она выглядит

Памятные монеты можно будет купить с 5 июня в интернет-магазине НБУ, а также в банках-дистрибьюторах: Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк.

В четверг, 1 июня, Национальный банк Украины (НБУ) представил новую монету, которая посвящена украинским детям. Презентация прошла в Международный день защиты детей во время конференции "UA: Война. Недопетая колыбельная", сообщает регулятор.

Что символизирует монета

"Для каждой нации дети – это сокровище и будущее. Именно об этом мы думали, создавая наши новые памятные монеты. Это – наше посвящение украинским детям, не только тем, которые уже родились, но и будущим поколениям, которые еще родятся в свободной и независимой Украине", – рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Чиновник отметил, что многих украинских детей российские оккупанты лишили счастливого детства, родительского дома и самых дорогих людей. Поэтому сейчас Украина борется за право детей жить на родной земле и говорить на украинском языке.

Как выглядит монета

Монета "Рожденный в Украине" имеет два варианта, они изготовлены из серебра и нейзильбера. Номинал обеих монет — 5 гривен.

На аверсе изображена картина, наполненная народным колоритом, "Колыбельная" – родительский дом в окружении мальв и рушников, который символизирует дом, колыбельную и продолжение рода.

На реверсе – картина "Связь". На фоне стилизованной вселенной малыш-космонавт, который неразрывно связан пуповиной с матерью-Украиной.

Обе картины, использованные в эскизах, принадлежат кисти известного украинского художника Олега Шупляка. Скульпторы: Анатолий Демьяненко, Владимир Атаманчук.

Масса драгоценного металла составляет 15,55 г.

Когда и где можно купить монеты

Памятные монеты можно будет приобрести с 5 июня в интернет-магазине НБУ, а также в банках-дистрибьюторах: Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк.

Тираж серебряных монет – 5 тысяч штук, из нейзильбера – 75 тысяч штук. Монеты в сувенирной упаковке.

Напомним, 3 октября 2022 года памятные монеты Украины пополнились очередным ценным экземпляром – памятной монетой в честь Сил территориальной обороны ВСУ. Ее номинал – 10 гривен.

В том же месяце регулятор сообщил, что с 1 января будет постепенно изымать из обращения старые денежные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003 – 2007 годов.