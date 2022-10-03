В Украине появилась монета в честь теробороны: как она выглядит (фото)

Тираж монеты составил около 10 миллионов экземпляров

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Памятные монеты Украины пополнятся очередным ценным экземпляром: в Украине с 3 октября в обороте появится памятная монета в честь Сил территориальной обороны ВСУ. Ее номинал — 10 грн, сообщает пресс-служба Национального банка.

Известно, что:

тираж монеты — около 10 млн штук;

материал – сплав на основе цинка с никелевым покрытием;

диаметр – 23,5 мм; вес – 6,4 грамма;

толщина – 2,3 мм;

гурт – рифленый.

На аверсе (лицевая сторона) монеты размещен ее номинал и год чеканки, и:

малый Государственный Герб Украины;

надпись "Украина";

древнерусский орнамент;

логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

[ + – ] Как выглядит монета в 10 грн. посвященная теробороне

На реверсе (обратная сторона) – стилизованное изображение военнослужащих Сил территориальной обороны ВСУ, а также:

надпись "Готовы к сопротивлению";

надпись "Силы территориальной обороны ВСУ".

Напомним, недавно в Эстонии самый известный украинский слоган "Слава Украине" поместили на коллекционную монете номиналом в 2 евро. Деньги от коллекционных продаж будут переданы Украине. Дизайн специального издания разработала украинка Дарья Титова из Харькова. На монете также будет изображена девушка как символ нежности, защищающая птицу в руке и колос пшеницы.

Кроме того, 11 июля 2022 года в НБУ презентовали памятные монеты "В единстве – сила" номиналом 10 гривен из серебра 925 пробы и 5 гривен из нейзильбера.

Приобрести их можно у банков-дистрибьюторов НБУ по продаже памятных монет и сувенирной продукции. В их числе: