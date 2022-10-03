В Украине появилась монета в честь теробороны: как она выглядит (фото)
Тираж монеты составил около 10 миллионов экземпляров
Памятные монеты Украины пополнятся очередным ценным экземпляром: в Украине с 3 октября в обороте появится памятная монета в честь Сил территориальной обороны ВСУ. Ее номинал — 10 грн, сообщает пресс-служба Национального банка.
Известно, что:
- тираж монеты — около 10 млн штук;
- материал – сплав на основе цинка с никелевым покрытием;
- диаметр – 23,5 мм; вес – 6,4 грамма;
- толщина – 2,3 мм;
- гурт – рифленый.
На аверсе (лицевая сторона) монеты размещен ее номинал и год чеканки, и:
- малый Государственный Герб Украины;
- надпись "Украина";
- древнерусский орнамент;
- логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.
На реверсе (обратная сторона) – стилизованное изображение военнослужащих Сил территориальной обороны ВСУ, а также:
- надпись "Готовы к сопротивлению";
- надпись "Силы территориальной обороны ВСУ".
Напомним, недавно в Эстонии самый известный украинский слоган "Слава Украине" поместили на коллекционную монете номиналом в 2 евро. Деньги от коллекционных продаж будут переданы Украине. Дизайн специального издания разработала украинка Дарья Титова из Харькова. На монете также будет изображена девушка как символ нежности, защищающая птицу в руке и колос пшеницы.
Кроме того, 11 июля 2022 года в НБУ презентовали памятные монеты "В единстве – сила" номиналом 10 гривен из серебра 925 пробы и 5 гривен из нейзильбера.
Приобрести их можно у банков-дистрибьюторов НБУ по продаже памятных монет и сувенирной продукции. В их числе:
- Укргазбанк
- Радабанк
- Таскомбанк
- ПриватБанк.