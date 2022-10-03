В Україні з'явилася монета на честь тероборони: як вона виглядає (фото)

Тираж монети становив майже 10 мільйонів екземплярів.

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Пам'ятні монети України поповняться черговим цінним екземпляром: з 3 жовтня в обігу з'явиться пам'ятна монета на честь Сил територіальної оборони ЗСУ. Її номінал — 10 грн, повідомляє пресслужба Національного банку.

Відомо що:

тираж монети — майже 10 млн штук;

матеріал — метал на основі цинку з нікелевим покриттям;

діаметр — 23,5 мм; вага — 6,4 грами;

товщина — 2,3 мм;

гурт — рифлений.

На аверсі (лицьова сторона) монети розміщено її номінал і рік карбування, та:

малий Державний Герб України;

напис "Україна";

давньоруський орнамент;

логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

[ + – ] Як виглядає монета 10 грн, присвячена теробороні

На реверсі (зворотний бік) — стилізоване зображення військовослужбовців Сил територіальної оборони ЗСУ, а також:

напис "Готові до опору";

напис "Сили територіальної оборони ЗСУ".

Нагадаємо, нещодавно в Естонії найвідоміший український слоган "Слава Україні" помістили на колекційну монету номіналом 2 євро. Гроші від колекційного продажу будуть передані Україні. Дизайн спеціального видання розробила українка Дарія Тітова з Харкова. На монеті також буде зображено дівчину як символ ніжності, котра захищає птаха в руці та колос пшениці.

Крім того, 11 липня 2022 року в НБУ презентували пам'ятні монети "У єдності — сила" номіналом 10 гривень зі срібла 925 проби та 5 гривень із нейзильберу.

Придбати їх можна у банків-дистриб'юторів НБУ з продажу пам'ятних монет і сувенірної продукції. Зокрема: