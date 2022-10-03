В Україні з'явилася монета на честь тероборони: як вона виглядає (фото)
Тираж монети становив майже 10 мільйонів екземплярів.
Пам'ятні монети України поповняться черговим цінним екземпляром: з 3 жовтня в обігу з'явиться пам'ятна монета на честь Сил територіальної оборони ЗСУ. Її номінал — 10 грн, повідомляє пресслужба Національного банку.
Відомо що:
- тираж монети — майже 10 млн штук;
- матеріал — метал на основі цинку з нікелевим покриттям;
- діаметр — 23,5 мм; вага — 6,4 грами;
- товщина — 2,3 мм;
- гурт — рифлений.
На аверсі (лицьова сторона) монети розміщено її номінал і рік карбування, та:
- малий Державний Герб України;
- напис "Україна";
- давньоруський орнамент;
- логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.
На реверсі (зворотний бік) — стилізоване зображення військовослужбовців Сил територіальної оборони ЗСУ, а також:
- напис "Готові до опору";
- напис "Сили територіальної оборони ЗСУ".
Нагадаємо, нещодавно в Естонії найвідоміший український слоган "Слава Україні" помістили на колекційну монету номіналом 2 євро. Гроші від колекційного продажу будуть передані Україні. Дизайн спеціального видання розробила українка Дарія Тітова з Харкова. На монеті також буде зображено дівчину як символ ніжності, котра захищає птаха в руці та колос пшениці.
Крім того, 11 липня 2022 року в НБУ презентували пам'ятні монети "У єдності — сила" номіналом 10 гривень зі срібла 925 проби та 5 гривень із нейзильберу.
Придбати їх можна у банків-дистриб'юторів НБУ з продажу пам'ятних монет і сувенірної продукції. Зокрема:
- Укргазбанк;
- Радабанк;
- Таскомбанк;
- Приватбанк.