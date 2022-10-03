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Економіка

В Україні з'явилася монета на честь тероборони: як вона виглядає (фото)

монета нбу тероборона
Фото: АрміяInform | В Україні з'явилася монета на честь тероборони: як вона виглядає

Тираж монети становив майже 10 мільйонів екземплярів.

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Пам'ятні монети України поповняться черговим цінним екземпляром: з 3 жовтня в обігу з'явиться пам'ятна монета на честь Сил територіальної оборони ЗСУ. Її номінал — 10 грн, повідомляє пресслужба Національного банку.

Відомо що:

  • тираж монети — майже 10 млн штук;
  • матеріал — метал на основі цинку з нікелевим покриттям;
  • діаметр — 23,5 мм; вага — 6,4 грами;
  • товщина — 2,3 мм;
  • гурт — рифлений.

На аверсі (лицьова сторона) монети розміщено її номінал і рік карбування, та:

  • малий Державний Герб України;
  • напис "Україна";
  • давньоруський орнамент;
  • логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.
пам'ятна монета, тероборона, все Fullscreen
Як виглядає монета 10 грн, присвячена теробороні

На реверсі (зворотний бік) — стилізоване зображення військовослужбовців Сил територіальної оборони ЗСУ, а також:

  • напис "Готові до опору";
  • напис "Сили територіальної оборони ЗСУ".

Нагадаємо, нещодавно в Естонії найвідоміший український слоган "Слава Україні" помістили на колекційну монету номіналом 2 євро. Гроші від колекційного продажу будуть передані Україні. Дизайн спеціального видання розробила українка Дарія Тітова з Харкова. На монеті також буде зображено дівчину як символ ніжності, котра захищає птаха в руці та колос пшениці.

Крім того, 11 липня 2022 року в НБУ презентували пам'ятні монети "У єдності — сила" номіналом 10 гривень зі срібла 925 проби та 5 гривень із нейзильберу.

Придбати їх можна у банків-дистриб'юторів НБУ з продажу пам'ятних монет і сувенірної продукції. Зокрема:

  • Укргазбанк;
  • Радабанк;
  • Таскомбанк;
  • Приватбанк.