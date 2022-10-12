Новые деньги: в Украине выведут из обращения старые купюры номиналом 5, 10, 20 и 100 гривен

Банкноты образцов 2003 – 2007 годов останутся действительными платежными средствами, но банки будут их передавать НБУ для утилизации. Специалисты поясняют такое решение желанием избежать путаницы при наличных расчетах.

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Национальный банк Украины с 1 января будет постепенно изымать из обращения старые денежные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003 – 2007 годов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Вместо старых банкнот в обращении будут монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривен.

С 1 января украинские банки не будут выдавать в кассах старые банкноты по всем видам наличных операций, а Нацбанк перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

[ + – ] Вместо старых банкнот в обращении будут монеты образца 2018 года

Деньги образцов 2003 – 2007 годов останутся действительными платежными средствами, ими можно будет рассчитываться. При попадании в банки их не вернут в оборот, а передадут НБУ для утилизации.

Регулятор объяснил это решение повышением качества наличных денег в обращении и износом банкнот предыдущего поколения, а также улучшением наличных расчетов.

[ + – ] С 1 января украинские банки не будут выдавать в кассах старые банкноты по всем видам наличных операций

"Для Национального банка важно, чтобы находящаяся в обращении национальная валюта Украины была надежной и качественной. Украинцы должны быть уверены, что наличные деньги, полученные в торговой сети, кассе банков или в банкоматах, действительно платежные, защищенные и надлежащего качества", — отметили в НБУ.

Большое количество банкнот разного дизайна одного номинала в обращении, по оценкам специалистов, приведет к путанице и затратам лишнего времени при наличных расчетах.

Напомним, что в Международном валютном фонде спрогнозировали резкое падение экономики Украины — по итогам 2022 года она снизится на 35%. Россия, согласно этому же прогнозу, потеряет в экономике лишь 3,4%.

Европейский союз заявлял о выделении Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи до конца 2022 года. Еврокомиссия 18 мая предлагала предоставить Украине до 9 млрд евро финпомощи.