Новые деньги: в Украине выведут из обращения старые купюры номиналом 5, 10, 20 и 100 гривен
Банкноты образцов 2003 – 2007 годов останутся действительными платежными средствами, но банки будут их передавать НБУ для утилизации. Специалисты поясняют такое решение желанием избежать путаницы при наличных расчетах.
Национальный банк Украины с 1 января будет постепенно изымать из обращения старые денежные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003 – 2007 годов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Вместо старых банкнот в обращении будут монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналом 20 и 100 гривен.
С 1 января украинские банки не будут выдавать в кассах старые банкноты по всем видам наличных операций, а Нацбанк перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.
Деньги образцов 2003 – 2007 годов останутся действительными платежными средствами, ими можно будет рассчитываться. При попадании в банки их не вернут в оборот, а передадут НБУ для утилизации.
Регулятор объяснил это решение повышением качества наличных денег в обращении и износом банкнот предыдущего поколения, а также улучшением наличных расчетов.
"Для Национального банка важно, чтобы находящаяся в обращении национальная валюта Украины была надежной и качественной. Украинцы должны быть уверены, что наличные деньги, полученные в торговой сети, кассе банков или в банкоматах, действительно платежные, защищенные и надлежащего качества", — отметили в НБУ.
Большое количество банкнот разного дизайна одного номинала в обращении, по оценкам специалистов, приведет к путанице и затратам лишнего времени при наличных расчетах.
Напомним, что в Международном валютном фонде спрогнозировали резкое падение экономики Украины — по итогам 2022 года она снизится на 35%. Россия, согласно этому же прогнозу, потеряет в экономике лишь 3,4%.
Европейский союз заявлял о выделении Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи до конца 2022 года. Еврокомиссия 18 мая предлагала предоставить Украине до 9 млрд евро финпомощи.