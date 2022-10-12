Нові гроші: в Україні виведуть із обігу старі купюри номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень
Банкноти зразків 2003–2007 років залишаться дійсними платіжними коштами, але банки їх передаватимуть НБУ для утилізації. Фахівці пояснюють таке рішення бажанням уникнути плутанини за готівкових розрахунків.
Національний банк України з 1 січня поступово вилучатиме з обігу старі грошові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003–2007 років. Про це повідомила пресслужба регулятора.
Замість старих банкнот у обігу будуть монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналом 20 та 100 гривень.
З 1 січня українські банки не видаватимуть у касах старі банкноти за всіма видами готівкових операцій, а Нацбанк перестане підкріплювати такими банкнотами каси банків.
Гроші зразків 2003-2007 років залишаться дійсними платіжними коштами, ними можна буде розраховуватися. При попаданні в банки їх не повернуть в обіг, а передадуть НБУ для утилізації.
Регулятор пояснив це рішення підвищенням якості готівки у обігу та зносом банкнот попереднього покоління, а також покращенням готівкових розрахунків.
"Для Національного банку важливо, щоб національна валюта України, що перебуває в обігу, була надійною і якісною. Українці повинні бути впевнені, що готівка, отримана в торговельній мережі, касі банків або в банкоматах, справді платіжні, захищені та належної якості", — зазначили в НБУ.
Велика кількість банкнот різного дизайну одного номіналу в обігу, за оцінками фахівців, призведе до плутанини та витрат зайвого часу за готівкою.
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Європейський союз заявляв про надання Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги до кінця 2022 року. Єврокомісія 18 травня пропонувала надати Україні до 9 млрд євро фіндопомоги.