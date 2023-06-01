"Мог напугать людей": военного в форме не впустили в заведение выпить кофе в Запорожье (видео)

Представительница пляжно-развлекательного комплекса назвала заведение частным, а фамилию владельца категорически огласить отказалась. Военный, по его словам, намеревался отметить день рождения.

В пляжно-развлекательный комплекс выпить кофе в Запорожье не пустили украинского защитника, поскольку он был в военной форме. В Telegram-канале Andriyuk online журналиста Константина Андриюка опубликовали видео с места происшествия.

Сотрудница учреждения ответила, что "военная форма может напугать". Она отметила, что на территории комплекса отдыхают 140 детей. Именно они могли бурно отреагировать, увидев его.

"Я понимаю, что у нас идет война, но мы не пускаем в военной форме…", – объяснила представительница заведения.

Украинский защитник переспросил, почему на территорию комплекса не пускают военнослужащих. Женщина ответила, что вход заблокирован в том случае, если они появляются в военной форме. В ответ мужчина заявил, что у него нет другой одежды. Он объяснил, что планировал отметить свой день рождения в заведении.

Женщина "искренне поздравила" его с торжественным событием, но на повторную просьбу военного о возможности попасть в заведение – ответила отказом. По ее словам, пляж частный, но фамилии владельца не назвала.

Напомним, в апреле в Буковеле отдыхающий резко обратился к военному на реабилитацию. Мужчина в халате и с пластиковым стаканом в руке обозвал защитника и спросил, почему он "здесь отсиживается". Автор видео отметил, что гражданин, который вел себя по-хамски, не впервые оскорблял Вооруженные силы Украины. Пользователи соцсетей осудили поведение мужчины и предложили отправить его из гостиницы на передовую. Украинцы призвали применить к нему справедливое наказание.

Также 26 мая в Киеве судья сбил насмерть военного Нацгвардии. По данным ДБР, глава одного из райсудов Киевской области отказался от проверки на состояние опьянения. Он намеревался быстро проехать блокпост, но такие действия впоследствии закончились смертельно трагедией.