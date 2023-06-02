Гей-пара выиграла в суде против Украины и получит компенсацию: сколько им выплатят

Суд обязал государство выплатить мужчинам по 5 тысяч евро. А представители украинского правительства признали, что партнеры лишены какой-либо возможности урегулировать основные аспекты своей жизни как супруги.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение в пользу гей-пары, которая подала жалобу против Украины. Об этом 1 июня сообщил Украинский хельсинкский союз по правам человека, ссылаясь на решение ЕСПЧ.

Так, в 2014 году гей-пара, состоящая из Андрея Маймулахина и Андрея Маркива, обратилась в Европейский суд. Они проживали вместе как партнеры с 2010 года, однако не имели возможности официально узаконить свои отношения.

Суд признал, что, в отличие от разнополых пар, у партнеров "отсутствует доступ к браку в Украине и возможность получить альтернативное юридическое признание".

Было установлено, что отсутствие законодательного регулирования однополых отношений в Украине является нарушением статей 8 и 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Примечательно, что в процессе рассмотрения дела правительство признало, что заявители лишены какой-либо возможности урегулировать основные аспекты своей жизни как супруги, за исключением определенных имущественных аспектов, и только как частные лица, заключающие договоры в соответствии с гражданским законодательством.

Суд вынес решение о выплате каждому из партнеров компенсации в размере 5 тысяч евро.

Народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун подчеркнула на своей Facebook-странице в социальной сети, что ранее Европейский суд по правам человека принимал аналогичные решения в отношении других стран, включая Италию и Грецию.

"Невыполнение решения Европейского суда по правам человека представляет собой репутационные риски для Украины перед Советом Европы и является сигналом для европейских стран о том, что наше государство не способно должным образом защитить права человека", — написала Совсун.

Напомним, 26 мая Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию и подтвердил, что страна движется в сторону европейских стандартов относительно узаконивания однополых браков.

Также напомним, в апреле сообщалось, что год спустя после побега от войны между Россией и Украиной, однополая пара из Украины смогла заключить брак в Великобритании, прожив вместе 10 лет.