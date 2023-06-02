Занесен в Красную книгу: большой хищник бродил в поисках пищи в Карпатах (видео)

Медведь бурый имеет острое обоняние и слух, поэтому его встречи с человеком можно назвать редкостью. Животное занесено в Красную книгу Украины.

Бурый медведь, крупнейшее хищное млекопитающее нашей фауны, попал в зону действия фотоловушки в лесу в Карпатах. Об этом сообщили в Facebook Карпатского национального природного парка.

Хищник подошел к воде, вероятно, услышав запах рыбы у водоема. Впоследствии он оказался в объективе фотоловушки, установленной поблизости. Специалисты отмечают, что это происходит редко, поэтому событие можно назвать большой удачей.

Бурый медведь в Украине

Самым большим хищником фауны в Украине считается именно медведь бурый (Ursus arctos). Он является всеядным животным, а растительные корма могут составлять основную часть его рациона. Медведь имеет острое обоняние и слух, поэтому его встречи с человеком это редкость. Если случайно все же наткнется на человека – спешит убежать или спрятаться.

Медведь бурый под угрозой исчезновения, поскольку на ареал его обитания повлиял человек. Браконьерство, высокий уровень смертности среди медвежат при рождении также оказали негативное влияние на популяцию.

Бурый медведь занесен в Красную книгу Украины (2003), Красный список МСОП, CITES. Как вид, подлежащий особой охране, зафиксирован в Бернской конвенции.

Напомним, 19 мая телеканал СВС сообщил, что медведь пробрался на территорию коттеджа и полакомился птичьими семенами. Дикое животное слонялось на границе США и Канады, а впоследствии решило отобрать еду из кормушки птиц, висевшей на лужайке частного коттеджа.

Также в конце апреля в Канаде медведь залез в машину и выпил 69 банок газированных напитков. Женщина рассказала, что дикое животное разбило стекло автомобиля. Впоследствии она полтора часа наблюдала, как зверь с помощью зубов раскрывал банки. Всего в машине было 72 банка. Животное сначала выпило напиток со вкусом апельсина, затем кола и, наконец, корневое пиво.