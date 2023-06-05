В Киеве задержали мужчину за развращение детей: СМИ сообщили о подозреваемом журналисте

По данным следствия, он платил 15-летним мальчикам за развратные действия и теперь ему грозит восемь лет за решеткой. В СМИ отметили, что по подозрению был задержан сотрудник издания Vesti.

Правоохранители задержали мужчину, который развращал несовершеннолетних и хранил загруженную из сети детскую порнографию. Его жертвами стали два 15-летних мальчика. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Как известно из публикации, 39-летнего обидчика разоблачили сотрудники Оболонского управления полиции, управления миграционной полиции ГУНП в Киеве и Службы безопасности Украины. Он был задержан следователями.

"В ходе проведения следственных действий полицейские установили, что мужчина неоднократно связывался с ребятами по телефону и назначал встречу в собственной квартире, после чего совершал в отношении детей развратные действия и предоставлял денежное вознаграждение. Вместе с тем, на флеш-накопителе фигурант сохранял фото- и видеоматериалы с детской порнографией, загружаемые из сети Интернет", — проинформировала пресс-служба.

В Киеве разоблачили 39-летнего мужчину, развращавшего несовершеннолетних Фото: Нацполиция

В Нацполиции рассказали, что мужчине сообщили о подозрении в совершении действий сексуального характера с лицом возрастом до 16 лет с предоставлением вознаграждения потерпевшему, а также в домогательстве ребенка и умышленном получении доступа к детской порнографии.

По решению суда, мужчину будут содержать под стражей с возможностью внесения залога в размере более 210 тысяч гривен. Полицейские передали, что санкция самой тяжелой статьи предусматривает до восьми лет заключения.

"Кроме того, у следователей есть основания полагать, что фигурант может быть причастен еще к ряду аналогичных преступлений", — подчеркнула пресс-служба.

В медиа Obozrevatel со ссылкой на собственные источники написали, что киевские полицейские задержали сотрудника издания Vesti.

На момент публикации материала редакция Vesti официально не комментировала возможную причастность своего работника к уголовному производству.

Напомним, 2 июня полиция Львовской области сообщила о подозрении в совершении умышленного убийства 62-летнему мужчине. По версии следствия, он облил парализованную женщину бензином и поджег.

Ранее, 1 июня, спикер Надежда Максимец заявила журналистам, что Киевская городская прокуратура и полиция проводят обыски в КГГА.