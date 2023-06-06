"Первый раз в жизни вижу": в Киеве на озере пронесся водяной торнадо (видео)

Отдыхающие сняли необычное природное явление на камеру. По данным Всемирной метеорологической организации, торнадо над водой чаще всего фиксируются в тропиках или субтропиках.

В понедельник, 5 июня, в Киеве можно было увидеть редкое природное явление. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Отдыхающие заметили возле парка "Наталка" на озере Вербное на Оболони водяной торнадо.

На кадрах видно, что над гладью водоема поднимается настоящий смерч, который иначе называют торнадо над водой.

Он был не слишком большим и не вызвал испуга у отдыхающих. Люди взяли телефоны и стали снимать необычное природное явление на видео.

"Впервые в жизни такое вижу. Что это такое?", – слышен голос за кадром.

Водяные смерчи или торнадо

В Международном атласе облаков водяной смерч описан как торнадо, образующийся над водой. Обычно он имеет форму относительно небольшой вращающейся колонны воздуха над открытой водой под кучево-дождевым облаком или кучевым мощным облаком.

Водяные смерчи являются надводным аналогом наземных смерчей. Чаще всего они образуются над тропическими и субтропическими водами.

Напомним, в июле 2022 году исследователи рассказали, что происходит внутри торнадо. Внутри воронки может слышаться звук апокалиптического гудения, биения или яростно-вибрирующий гул.

3 мая СМИ показали, как в США торнадо подкинул автомобиль в воздух. Авто несколько секунд крутилось в воздухе, после чего упало на землю.