В США торнадо подкинул автомобиль в воздух (видео)

Торнадо EF-2 оставил после себя разрушения длиной около 4,8 км. К счастью, сообщений о пострадавших в результате стихийного бедствия не поступало.

Related video

В субботу торнадо EF-2 обрушился на Палм-Бич-Гарденс в Южной Флориде. В результате стихийного бедствия пострадали автомобили и здания. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

На одном из видео можно увидеть, как торнадо подкидывает автомобиль вверх. Авто несколько секунд крутилось в воздухе, после чего упало на землю.

Очевидцы поделились, что видели, как торнадо повалил деревья и подкидывал вверх автомобили. К счастью, сообщений о пострадавших не поступало.

В Национальной метеорологической службе отметили, что максимальная скорость торнадо EF-2 достигала 209 км/ч. Он начался с востока и двигался на северо-восток. Примерно через 11 минут он рассеялся.

Торнадо оставил после себя разрушения длиной около 4,8 км. Ущерб оценивается в сотни тысяч долларов.

Важно

В США почти сотня автомобилей попала в ДТП из-за пылевой бури: есть погибшие (видео)

В результате непогоды были повалены деревья и фонарные столбы, повреждены здания, а дороги заблокированы обломками. После этого на дорогах скопились автомобили.

Ранее Фокус рассказал, что в США на автостраде произошло необычное ДТП с участием Kia Soul, который наехал на колесо от пикапа.