В США почти сотня автомобилей попала в ДТП из-за пылевой бури: есть погибшие (видео)
Из-за непогоды видимость на дороге стала невероятно низкой. В ДТП столкнулись от 40 до 60 легковых автомобилей и еще около 30 коммерческих авто.
В американском штате Иллинойс сильная пылевая буря стала причиной массового ДТП с участием почти сотни автомобилей. Об этом рассказали в агентстве Reuters.
На автомагистрали I-55 столкнулись десятки автомобилей. Сильные порывы ветра подняли грязь с полей фермы и разнесли ее по округе.
Из-за непогоды видимость на дороге стала невероятно низкой. Водители не успевали вовремя среагировать, из-за чего сталкивались друг с другом.
Власти Иллинойса заявили, что в ДТП столкнулись от 40 до 60 легковых автомобилей и еще около 30 коммерческих авто. Аварии вызвали пожары, и спасатели уже находятся на месте инцидента.
Также известно, что в массовом ДТП погибли шесть человек. Еще более 20 человек получили травмы. Их оперативно доставили в районные больницы.Важно
На опубликованных видео можно заметить сгоревшие автомобили и множество повреждений. Полиция выясняет все причины инцидента.
Всю автомагистраль сейчас перекрыли со всех направлений. Власти призвали водителей искать альтернативные маршруты.
Ранее Фокус писал, что в США на автостраде произошло необычное ДТП с участием Kia Soul.