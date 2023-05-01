Плохо закрепили трос: в Киеве с моста упал в реку Днепр металлический бокс (видео)

Инцидент произошел на Северном мосту, водитель быстро покинул место ДТП. Во время перевозки конструкция сначала упала на дорогу, но при погрузке на машину сорвалась в реку.

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В Киеве на Северном мосту с грузовика в реку Днепр свалился металлическая конструкция. Об этом сообщила 1 мая Патрульная полиция Киева в Telegram.

Бокс удерживал грузовик с краном-манипулятором, но при погрузке на автотранспорт полетел в реку, рассказали полицейские.

Патрульным удалось быстро найти 37-летнего водителя, который покинул место ДТП. Мужчина пояснил, что инцидент произошел из-за ненадежно закрепленного во время движения груза.

"Очевидцы не растерялись, успели снять и еще номер авто запомнить. Ведь водитель сразу скрылся с места происшествия", — уточнили в полиции.

При транспортировке МАФа через Северный мост удерживавший его трос порвался, конструкция упала на дорогу. А когда бокс ставили обратно на машину, он окончательно сорвался в реку, сообщили источники "Обозревателя".

Полицейские составили на водителя админпротоколы по ст. 122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) и по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества).

Первая статья предполагает штраф в размере 3400 гривен, а вторая — 850 гривен.

Фокус ранее писал, что в Украине в последнее время увеличилось число дорожных аварий с пострадавшими и погибшими. В первом квартале 2023 года произошло более 4,5 тысячи ДТП, в "лидерах" — Днепропетровская область.

В Киеве 21 апреля легковое авто сбило военного из Нацгвардии, водитель скрылся с места ДТП. А днем ранее в Печерском районе случилась авария с восемью автомобилями.