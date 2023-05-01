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Украина

Плохо закрепили трос: в Киеве с моста упал в реку Днепр металлический бокс (видео)

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Фото: скриншот | Водитель погрузчика сказал, что бокс ненадежно закрепили

Инцидент произошел на Северном мосту, водитель быстро покинул место ДТП. Во время перевозки конструкция сначала упала на дорогу, но при погрузке на машину сорвалась в реку.

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В Киеве на Северном мосту с грузовика в реку Днепр свалился металлическая конструкция. Об этом сообщила 1 мая Патрульная полиция Киева в Telegram.

Бокс удерживал грузовик с краном-манипулятором, но при погрузке на автотранспорт полетел в реку, рассказали полицейские.

Патрульным удалось быстро найти 37-летнего водителя, который покинул место ДТП. Мужчина пояснил, что инцидент произошел из-за ненадежно закрепленного во время движения груза.

"Очевидцы не растерялись, успели снять и еще номер авто запомнить. Ведь водитель сразу скрылся с места происшествия", — уточнили в полиции.

При транспортировке МАФа через Северный мост удерживавший его трос порвался, конструкция упала на дорогу. А когда бокс ставили обратно на машину, он окончательно сорвался в реку, сообщили источники "Обозревателя".

Полицейские составили на водителя админпротоколы по ст. 122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) и по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества).

Первая статья предполагает штраф в размере 3400 гривен, а вторая — 850 гривен.

Фокус ранее писал, что в Украине в последнее время увеличилось число дорожных аварий с пострадавшими и погибшими. В первом квартале 2023 года произошло более 4,5 тысячи ДТП, в "лидерах" — Днепропетровская область.

В Киеве 21 апреля легковое авто сбило военного из Нацгвардии, водитель скрылся с места ДТП. А днем ранее в Печерском районе случилась авария с восемью автомобилями.