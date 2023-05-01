Погано закріпили трос: у Києві з мосту впав у річку Дніпро металевий бокс (відео)

Інцидент стався на Північному мосту, водій швидко покинув місце ДТП. Під час перевезення конструкція спочатку впала на дорогу, але під час погрузки на машину зірвалася в річку.

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У Києві на Північному мості з вантажівки у річку Дніпро впала металева конструкція. Про це повідомила 1 травня Патрульна поліція Києва в Telegram.

Бокс утримував вантажівку з краном-маніпулятором, але при завантаженні на автотранспорт полетів у річку, розповіли поліцейські.

Патрульним вдалося швидко знайти 37-річного водія, який залишив місце ДТП. Чоловік пояснив, що інцидент стався через ненадійно закріплений під час руху вантаж.

"Очевидці не розгубилися, встигли зняти та ще номер авто запам'ятати. Адже водій одразу втік з місця події", — уточнили в поліції.

При транспортуванні МАФу через Північний міст трос, що утримував його, порвався, конструкція впала на дорогу. А коли бокс ставили назад на машину, він остаточно зірвався у річку, повідомили джерела "Обозревателя".

Поліцейські склали на водія адмінпротоколи за ст. 122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

Перша стаття передбачає штраф у розмірі 3400 гривень, а друга – 850 гривень.

Фокус раніше писав, що в Україні останнім часом збільшилася кількість дорожніх аварій із постраждалими та загиблими. У першому кварталі 2023 року сталося понад 4,5 тисяч ДТП, у "лідерах" — Дніпропетровська область.

У Києві 21 квітня легкове авто збило військового з Нацгвардії, водій втік з місця ДТП. А днем раніше в Печерському районі сталася аварія із вісьмома автомобілями.