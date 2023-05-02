У США майже сотня автомобілів потрапила у ДТП через пилову бурю: є загиблі (відео)

Через негоду видимість на дорозі стала неймовірно низькою. У ДТП зіткнулися від 40 до 60 легкових автомобілів та ще близько 30 комерційних авто.

Related video

В американському штаті Іллінойс сильна пилова буря спричинила масову ДТП за участю майже сотні автомобілів. Про це розповіли в агенціїі Reuters.

На автомагістралі І-55 зіткнулися десятки автомобілів. Сильні пориви вітру підняли бруд з полів ферм і рознесли його по окрузі.

Через негоду видимість на дорозі стала неймовірно низькою. Водії не встигали вчасно зреагувати, через що стикалися один з одним.

Влада Іллінойсу заявила, що у ДТП зіткнулися від 40 до 60 легкових автомобілів і ще близько 30 комерційних авто. Аварії викликали пожежі, і рятувальники вже перебувають на місці інциденту.

Також відомо, що у масовій ДТП загинули шестеро людей. Ще понад 20 людей отримали травми. Їх оперативно доставили до районних лікарень.

Важливо

Погано закріпили трос: у Києві з мосту впав у річку Дніпро металевий бокс (відео)

На опублікованих відео можна помітити згорілі автомобілі та безліч пошкоджень. Поліція з'ясовує усі причини інциденту.

Всю автомагістраль зараз перекрили з усіх напрямків. Влада закликала водіїв шукати альтернативні маршрути.

Раніше Фокус писав, що у США на автостраді сталася незвичайна ДТП за участю Kia Soul.