Похолодание и дожди: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели (инфографика)

В субботу, 10 июня, в большинстве областей Украины погода испортится: пройдут умеренные дожди, а в Крыму ожидается значительное количество осадков.

Синоптики прогнозируют на этой неделе, с 5 по 11 июня, похолодание с дождями в Украине. Дневная температура будет составлять до 27 градусов тепла.

Согласно данным Meteoprog, во вторник, 6 июня, в западных областях местами ожидается небольшой дождь, в остальных частях страны без осадков. Ветер будет с переменным направлением со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +9…+14 °С, на востоке +5…+10 °С, днем +21…+26 °С.

Погода в Украине в среду, 7 июня

В среду, 7 июня, в западных областях, а также в Киевской области днем ожидаются кратковременные дожди с грозами. В остальной части Украины без осадков. Ветер будет переменным направлением со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, днем +22…+27 °С, в западных областях +16…+21 °С.

Погода в Украине в четверг, 8 июня

В четверг, 8 июня, в западных областях сохранится неустойчивая и дождливая погода с грозами. На остальной территории Украины ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 °С, днем +23…+28 °С.

Погода в Украине в пятницу, 9 июня

В пятницу, 9 июня, в Украине без существенных осадков, только на крайнем севере страны и в западных областях ожидаются грозовые дожди с градом и шквальным ветром. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днем +23…+28 °С, на юге до +30 °С.

В субботу, 10 июня, в большинстве областей Украины погода испортится: пройдут умеренные дожди, а в Крыму ожидается значительное количество осадков. Местами возможны грозы и шквалы со скоростью 15-20 м/с. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °С, днем +23…+28 °С.

В воскресенье, 11 июня, на западе, юго-востоке и в Крыму ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами. В остальных регионах страны без существенных осадков. Ветер будет северо-восточным со скоростью 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, днем +18…+23 °С.

Напомним, 6 июня Фокус рассказал о том, каких правил стоит придерживаться, чтобы обезопасить себя при затоплении. Прежде всего нужно решить, а стоит ли вообще отправляться в путь на автомобиле.