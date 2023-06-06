"Последствия катастрофичны": подрыв Каховской ГЭС разрушил ландшафтные системы Днепра

Вода уничтожила места гнездования редких и перелетных птиц. Экологи также говорят про животных, которые не смогли мигрировать.

Подрыв Российской Федерацией Каховской ГЭС привел к катастрофическим последствиям и разрушениям. Об этом заявил энергетический эксперт и эколог Станислав Игнатьев, передает "Еспресо" 6 июня.

"Последствия экологические просто катастрофичны. Были разрушены уникальные ландшафтные системы всего устья Днепра — это уникальные места, которые смыла вода и это места гнездования редких птиц, прилетных птиц. Я уже не говорю о животных, которые не могли мигрировать", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидроэнерго рассказали, что примерно 150 тонн горюче-смазочных материалов находилось на дамбе и теперь они были выброшены в воду. То есть, без последствий не обойтись и в будущем это еще сильнее навредит украинской экологии в этом регионе.

"Это трансформаторная смазка, смазка, которая была в приводах, резервная смазка. Оно смылось и накапливается в грунтах и воде и выносится в акваторию Черного моря", — подытожил энергетический эксперт и эколог Станислав Игнатьев.

Напомним, утром 6 июня российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. В регионе началась эвакуация из потенциально опасных районов, поскольку под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов.

В Кривом Роге вводят ограничения на пользование водой после ситуации на Каховской ГЭС. Председатель Совета обороны Александр Вилкул отметил, что местные власти еще год назад реализовали большой перечень технических мер по обеспечению жизни города.

Также генсек ООН заявил, что не менее 16 000 человек уже потеряли свои дома после подрыва Каховской ГЭС. В организации не располагают независимой информацией о том, как прорвало плотину, но катастрофа, по его мнению, является последствием российского вторжения в Украину.