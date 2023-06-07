"Манипуляция Арестовича": нардеп Пипа о том, почему юношу, игравшего Цоя, держат в приюте

Подросток из Одессы, исполнявший песни Цоя в центре Львова, все еще находится в приюте для несовершеннолетних. По мнению народного депутата от партии "Голос" Натальи Пипы, это случилось из-за реакции Алексея Арестовича на ситуацию.

Народный депутат от партии "Голос" Наталья Пипа сделала предположение, почему 17-летнего подростка, который публично исполнял песни Виктора Цоя 2 июня во Львове, все еще держат в приюте для несовершеннолетних. По ее мнению, эта история получила такую сильную огласку из-за реакции бывшего внештатного советника ОП Алексея Арестовича, который записал видео в поддержку парня из Одессы и высказался о праве говорить и петь на русском языке.

"История получила большую огласку именно благодаря реакции бывшего внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича. Это лишний раз доказывает, что он работает не на украинскую аудиторию. Этот скандал уже забыли бы и, думаю, парня не стали бы так долго держать в приюте, если бы не реакция Арестовича. Я считаю, что это его манипуляция так повлияла на историю", — сказала Фокусу нардеп.

Именно по этой причине, считает Пипа, парня все еще не отправили домой в Одессу, а продолжают держать в приюте, пока за ним не приедет мать. Как рассказывал сам подросток, у его мамы проблемы со здоровьем и она физически не может приехать во Львов. При этом по закону задержанного 17-летнего парня могут отпустить лишь под личную ответственность родителей.

Сам юноша считает, что именно Пипа усложнила ему процесс "освобождения". В частности, он заявил, что "она постаралась сделать так, чтобы его не выпустили даже по доверенности".

Скандал во Львове: продолжение

6 июня подросток из Одессы записал видео, в котором рассказал, что Наталья Пипа показала лишь финальную часть скандального разговора между ними. По словам парня, вначале он пытался доказать ей, что песни Цоя не подпадают под закон о запрете российской музыки в Украине, так как лидер группы "Кино" погиб еще до распада СССР. Юноша уверяет, что нардеп начала съемку их ссоры лишь после того, как он вышел из себя.

Также подросток сообщил, что видео с извинениями записал вынужденно. При этом он повторно принес извинения за ненормативную лексику в адрес женщины и подчеркнул, что не перестанет считать Цоя легендой рока.

Как стало известно, парень все еще находится в приюте для несовершеннолетних во Львове, куда его отправили из полицейского участка после задержания.