623 объекта культурного наследия Украины пострадали из-за вторжения РФ, — Минкульт

В ведомстве отметили, что повреждения или полное уничтожение объектов культурного наследия зафиксировано в 15 областях Украины.

Начиная с 24 февраля 2022 года по 15 мая 2023 года повреждены или разрушены 623 недвижимых объекта культурного наследия Украины. Об этом 7 июня заявили в Министерстве культуры Украины.

Сообщается, что среди них национальное значение имеют 80 объектов, местное значение – 484. Кроме того, недавно обнаруженных пострадавших объектов – 59.

В отчете говорится, что первоочередные мероприятия по восстановлению были проведены на 85 достопримечательностях, однако полностью удалось восстановить лишь 23 объекта.

В Минкульте отметили, что повреждения или полное уничтожение объектов культурного наследия зафиксировали в 15 областях Украины:

Харьковская область (206 объектов)

Донецкая область (90 объектов)

Киевская область (63 объекта)

Черниговская область (62 объекта)

Херсонская область (58 объектов)

Запорожская область (33 объекта)

Днепропетровская область (28 объекта)

Сумская область (23 объекта)

Николаевская область (22 объекта)

Луганская область (19 объектов)

Хмельницкая область (6 объектов)

Одесская область (5 объектов)

Винницкая область (4 объекта)

Житомирская область (2 объекта)

Львовская область (2 объекта)

Сообщается, что по состоянию на середину мая 2023 года на территории Закарпатской, Черкасской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Полтавской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Тернопольской областей повреждений объектов культурного наследия в результате боевых действий не выявили.

В Минкульте отметили, что из 623 поврежденных памятников культурного наследия 576 находятся на территориях, где велись боевые действия или на временно оккупированных территориях.

Напомним, что 7 июня во Львове заговорили об открытии аэропорта. Местные власти уверяют, что все очень ждут открытие аэропорта. Предполагается, что он будет работать как гуманитарный коридор под контролем Евросоюза.