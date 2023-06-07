623 объекта культурного наследия Украины пострадали из-за вторжения РФ, — Минкульт
В ведомстве отметили, что повреждения или полное уничтожение объектов культурного наследия зафиксировано в 15 областях Украины.
Начиная с 24 февраля 2022 года по 15 мая 2023 года повреждены или разрушены 623 недвижимых объекта культурного наследия Украины. Об этом 7 июня заявили в Министерстве культуры Украины.
Сообщается, что среди них национальное значение имеют 80 объектов, местное значение – 484. Кроме того, недавно обнаруженных пострадавших объектов – 59.
В отчете говорится, что первоочередные мероприятия по восстановлению были проведены на 85 достопримечательностях, однако полностью удалось восстановить лишь 23 объекта.
В Минкульте отметили, что повреждения или полное уничтожение объектов культурного наследия зафиксировали в 15 областях Украины:
- Харьковская область (206 объектов)
- Донецкая область (90 объектов)
- Киевская область (63 объекта)
- Черниговская область (62 объекта)
- Херсонская область (58 объектов)
- Запорожская область (33 объекта)
- Днепропетровская область (28 объекта)
- Сумская область (23 объекта)
- Николаевская область (22 объекта)
- Луганская область (19 объектов)
- Хмельницкая область (6 объектов)
- Одесская область (5 объектов)
- Винницкая область (4 объекта)
- Житомирская область (2 объекта)
- Львовская область (2 объекта)
Сообщается, что по состоянию на середину мая 2023 года на территории Закарпатской, Черкасской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Полтавской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Тернопольской областей повреждений объектов культурного наследия в результате боевых действий не выявили.
В Минкульте отметили, что из 623 поврежденных памятников культурного наследия 576 находятся на территориях, где велись боевые действия или на временно оккупированных территориях.
Напомним, что 7 июня во Львове заговорили об открытии аэропорта. Местные власти уверяют, что все очень ждут открытие аэропорта. Предполагается, что он будет работать как гуманитарный коридор под контролем Евросоюза.