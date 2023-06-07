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623 об'єкти культурної спадщини України постраждали через вторгнення РФ, — Мінкульт

Церква, Запоріжжя, війна, фото
Фото: Telegram | Зруйнована церква в Запорізькій області

У відомстві зазначили, що пошкодження чи повне знищення об'єктів культурної спадщини зафіксовано в 15 областях України.

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Починаючи з 24 лютого 2022 року по 15 травня 2023 року, пошкоджено або зруйновано 623 нерухомі об'єкти культурної спадщини України. Про це 7 червня заявили в Міністерстві культури України.

Повідомляється, що серед них національне значення мають 80 об'єктів, місцеве значення — 484. Крім того, нещодавно виявлених об'єктів, що постраждали, — 59.

У звіті йдеться, що першочергові заходи щодо відновлення були проведені на 85 пам'ятках, проте повністю вдалося відновити лише 23 об'єкти.

У Мінкульті зазначили, що пошкодження чи повне знищення об'єктів культурної спадщини зафіксовано в 15 областях України:

  • Харківська область (206 об'єктів)
  • Донецька область (90 об'єктів)
  • Київська область (63 об'єкти)
  • Чернігівська область (62 об'єкти)
  • Херсонська область (58 об'єктів)
  • Запорізька область (33 об'єкти)
  • Дніпропетровська область (28 об'єктів)
  • Сумська область (23 об'єкти)
  • Миколаївська область (22 об'єкти)
  • Луганська область (19 об'єктів)
  • Хмельницька область (6 об'єктів)
  • Одеська область (5 об'єктів)
  • Вінницька область (4 об'єкти)
  • Житомирська область (2 об'єкти)
  • Львівська область (2 об'єкти)

Повідомляється, що на середину травня 2023 року на території Закарпатської, Черкаської, Чернівецької, Рівненської, Волинської, Полтавської, Кіровоградської, Івано-Франківської, Тернопільської областей пошкоджень об'єктів культурної спадщини внаслідок бойових дій не виявили.

У Мінкульті зазначили, що із 623 пошкоджених пам'яток культурної спадщини 576 перебувають на територіях, де велися бойові дії або на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, що 7 червня у Львові заговорили про відкриття аеропорту. Місцева влада запевняє, що всі дуже чекають на відкриття аеропорту. Передбачається, що він працюватиме як гуманітарний коридор під контролем Євросоюзу.