623 об'єкти культурної спадщини України постраждали через вторгнення РФ, — Мінкульт
У відомстві зазначили, що пошкодження чи повне знищення об'єктів культурної спадщини зафіксовано в 15 областях України.
Починаючи з 24 лютого 2022 року по 15 травня 2023 року, пошкоджено або зруйновано 623 нерухомі об'єкти культурної спадщини України. Про це 7 червня заявили в Міністерстві культури України.
Повідомляється, що серед них національне значення мають 80 об'єктів, місцеве значення — 484. Крім того, нещодавно виявлених об'єктів, що постраждали, — 59.
У звіті йдеться, що першочергові заходи щодо відновлення були проведені на 85 пам'ятках, проте повністю вдалося відновити лише 23 об'єкти.
У Мінкульті зазначили, що пошкодження чи повне знищення об'єктів культурної спадщини зафіксовано в 15 областях України:
- Харківська область (206 об'єктів)
- Донецька область (90 об'єктів)
- Київська область (63 об'єкти)
- Чернігівська область (62 об'єкти)
- Херсонська область (58 об'єктів)
- Запорізька область (33 об'єкти)
- Дніпропетровська область (28 об'єктів)
- Сумська область (23 об'єкти)
- Миколаївська область (22 об'єкти)
- Луганська область (19 об'єктів)
- Хмельницька область (6 об'єктів)
- Одеська область (5 об'єктів)
- Вінницька область (4 об'єкти)
- Житомирська область (2 об'єкти)
- Львівська область (2 об'єкти)
Повідомляється, що на середину травня 2023 року на території Закарпатської, Черкаської, Чернівецької, Рівненської, Волинської, Полтавської, Кіровоградської, Івано-Франківської, Тернопільської областей пошкоджень об'єктів культурної спадщини внаслідок бойових дій не виявили.
У Мінкульті зазначили, що із 623 пошкоджених пам'яток культурної спадщини 576 перебувають на територіях, де велися бойові дії або на тимчасово окупованих територіях.
Нагадаємо, що 7 червня у Львові заговорили про відкриття аеропорту. Місцева влада запевняє, що всі дуже чекають на відкриття аеропорту. Передбачається, що він працюватиме як гуманітарний коридор під контролем Євросоюзу.