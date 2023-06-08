"Стали княжествами": Кличко просит СБУ "разобраться" с главами районов Киева

По словам мэра, его оставили без рычагов управления городом. А после трагедии 1 июня в Деснянском районе, в результате которой погибли мирные жители, руководитель районной администрации Дмитрий Ратников превратился в "клипмейкера".

Киевский мэр Виталий Кличко заявил, что СБУ должна оценить действия глав районов столицы, которые, по мнению градоначальника, направлены на разрушение системы управления городом. Об этом Кличко написал в Telegram-канале.

По словам Кличко, спустя неделю после трагедии 1 июня в Деснянском районе, его руководитель Дмитрий Ратников, об отстранении которого просил мэр, "стал клипмейкером — снимает видеообращения".

Теперь же, как утверждает Кличко, главы районов пытаются, по сути, разрушить систему управления городом в военное время.

"Мэра фактически лишают рычагов в управления городом, его жизнеобеспечением. Районы же фактически превратились в отдельные княжества", — написал Кличко, добавив, что полномочия у одних, а ответственность — только на мэре.

Кличко говорит о расшатывании власти и попытках внести хаос в управление столицей.

Мэру могут вернуть право назначать глав районов

По этой причине 8 июня Киеврада будет рассматривать обращение к президенту и правительству — о возвращении мэру права назначать и увольнять глав киевских районов. Мэр напомнил, что порядок назначения управляющих районами столицы изменили за 2 дня до начала широкомасштабного российского вторжения.

Реакция Ратникова

Руководитель Деснянского района Киева Дмитрий Ратников, о котором упомянул Кличко, пока не комментировал новое заявление мэра.

Напомним, что из-за закрытого укрытия в Киеве, ставшего причиной гибели мирных жителей во время ракетного обстрела, руководитель Деснянской РГА предложил Кличко уволиться вместе с ним. С его слов, одновременная отставка будет "справедливым мужским поступком".

Также сообщалось, что из КГГА уволят чиновника за посещение ресторана в ночью, то есть во время комендантского часа.