Из КГГА будет уволен развлекавшийся в комендантский час чиновник Никоряк, — Кличко

Мэр Киева сказал сотруднику городской администрации Александру Никоряку написать соответствующее заявление после посещения ресторана ночью. Также Виталий Кличко обратился к правоохранителям, чтобы те привлекли к ответственности заведение.

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После публикации журналистами видео ночных развлечений чиновников, несмотря на комендантский час, будет уволен Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк. Об этом 7 июня сообщил в своих соцсетях мэр Киева Виталий Кличко.

"За нарушение комендантского часа есть административная ответственность для всех граждан. А чиновник, любого ранга, несет еще и политическую ответственность", — написал он.

Киевский мэр рассказал, что сказал Никоряку написать заявление об увольнении после того, как его заметили ночью на выходе из ресторана. Кроме того, чиновник обратился к стражам порядка с призывом проконтролировать ситуацию с работой подобных заведений в запрещенные часы.

"А в правоохранительные органы обращаюсь еще раз по поводу контроля и привлечения к ответственности развлекательных и заведений питания за их работу в комендантский час", — заявил Кличко.

Напомним, расследователи заметили Александра Никоряка среди посетителей ресторана и нарушителей комендантского часа. Кроме него ночью посещали заведение киевский застройщик Артур Мхитарян и заместитель генпрокурора Игорь Мустеца.

Юрист Андрей Новак объяснил, каким может быть наказание за прогулки во время комендантского часа, и могут ли за это вручить повестку.