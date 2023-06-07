Із КМДА буде звільнено чиновника Никоряка, який розважався в комендантську годину, — Кличко

Мер Києва сказав співробітнику міської адміністрації Олександру Никоряку написати відповідну заяву після відвідування ресторану вночі. Також Віталій Кличко звернувся до правоохоронців, щоб ті притягнули до відповідальності заклад.

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Після публікації журналістами відео нічних розваг чиновників попри комендантську годину буде звільнений директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк. Про це 7 червня повідомив у своїх соцмережах міський голова Києва Віталій Кличко.

"За порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник, будь-якого рангу, несе ще й політичну відповідальність", — написав він.

Київський мер розповів, що сказав Никоряку написати заяву про звільнення після того, як його помітили вночі на виході з ресторану. Окрім того, чиновник звернувся до правоохоронців із закликом проконтролювати ситуацію з роботою подібних закладів у заборонені години.

"А до правоохоронних органів звертаюся ще раз щодо контролю та притягнення до відповідальності розважальних і закладів харчування за їхню роботу в комендантську годину", — заявив Кличко.

Нагадаємо, розслідувачі помітили Олександра Никоряка серед відвідувачів ресторану та порушників комендантської години. Окрім нього, вночі відвідували заклад київський забудовник Артур Мхітарян і заступник генпрокурора Ігор Мустеца.

Юрист Андрій Новак пояснив, яким може бути покарання за прогулянки під час комендантської години та чи можуть за це вручити повістку.