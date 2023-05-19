Чи можуть вручати повістку за порушення комендантської години: відповідь адвоката

Як зазначив юрист Андрій Новак, співробітники військкоматів не можуть заповнювати повістку на місці зі слів чоловіка, а за порушення комендантської години має бути адміністративна відповідальність.

Related video

У всіх регіонах України, крім Закарпаття, під час воєнного стану діє комендантська година. Нерідко порушникам обмеження видаються повістки на проходження військово-лікарської комісії. Юрист Андрій Новак розповів, чи законні такі дії співробітників Територіальних центрів комплектування (ТЦК)

Чи можуть вручити повістку за порушення комендантської години?

За словами адвоката Андрія Новака, за порушення комендантської години має бути адміністративна відповідальність. Законом не передбачається вручати повістки як покарання порушення.

"За порушення комендантської години має бути адміністративна відповідальність. Водночас у нас є випадки, коли повістки все ж таки вручають. Я б сказав, що це незаконно і неправомірно, але такі реалії життя існують", — розповів Новак.

Чи законно заповнювати повістку зі слів?

У разі, коли чоловіка зупинили на вулиці співробітники військкомату та, уточнюючи його особисті дані, вносять їх до повістки, такий документ є недійсним.

Як пояснив адвокат Андрій Новак, є перелік реквізитів, які повинні міститися в повістці перед її врученням.

"На момент вручення повістка вже має бути заповнена. У ній мають бути записані прізвище, ім'я, по батькові конкретної особи, якій вона вручається, адреса проживання та одразу має бути друк та підпис посадової особи, керівника Центру комплектування. Якщо у повістці немає хоча б одного з цих реквізитів, ця повістка є недійсною", — розповів Андрій Новак.

Нагадаємо, 18 травня керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк розповіла, що повістки можуть вручати всім військовозобов'язаним чоловікам незалежно від місця реєстрації на військовому обліку та місця постійної реєстрації. У тому числі їх можуть вручати навіть на пляжі.