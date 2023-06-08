Киевляне показали, как выглядит скандальное укрытие после ремонта более чем за 1 млн (фото)

Ранее министр стратегической промышленности заявил, что на обновление помещения было потрачено 1,3 млн гривен. Также в соцсетях поделились снимками укрытия до ремонтных работ.

В киевском медиа со ссылкой на читателей заявили, что на самом деле в раскритикованном министром стратегической промышленности Александром Камышином укрытии действительно сделали ремонт. Соответствующие фото были опубликованы 8 июня в телеграмм-канале "Реальный Киев".

"Читатели сообщают, что на самом деле укрытие за 1,3 млн выглядит так и работы там еще продолжаются", — говорится в посте.

Фото отремонтированного укрытия, опубликованное в соцсетях после скандала Фото: Соцсети Фото отремонтированного укрытия, опубликованное в соцсетях после скандала Фото: Соцсети Фото отремонтированного укрытия, опубликованное в соцсетях после скандала Фото: Соцсети Фото отремонтированного укрытия, опубликованное в соцсетях после скандала Фото: Соцсети Фото отремонтированного укрытия, опубликованное в соцсетях после скандала Фото: Соцсети Фото отремонтированного укрытия, опубликованное в соцсетях после скандала Фото: Соцсети Фото отремонтированного укрытия, опубликованное в соцсетях после скандала Фото: Соцсети Фото отремонтированного укрытия, опубликованное в соцсетях после скандала Фото: Соцсети Фото отремонтированного укрытия, опубликованное в соцсетях после скандала Фото: Соцсети

Позже авторы контента также поделились снимками, сделанными до проведения ремонтных работ.

"А вот фото этого укрытия до ремонта", — написали они.

Фото киевского укрытия до ремонта, опубликованное в соцсетях после скандала Фото: Соцсети Фото киевского укрытия до ремонта, опубликованное в соцсетях после скандала Фото: Соцсети Фото киевского укрытия до ремонта, опубликованное в соцсетях после скандала Фото: Соцсети Фото киевского укрытия до ремонта, опубликованное в соцсетях после скандала Фото: Соцсети Фото киевского укрытия до ремонта, опубликованное в соцсетях после скандала Фото: Соцсети Фото киевского укрытия до ремонта, опубликованное в соцсетях после скандала Фото: Соцсети Фото киевского укрытия до ремонта, опубликованное в соцсетях после скандала Фото: Соцсети Фото киевского укрытия до ремонта, опубликованное в соцсетях после скандала Фото: Соцсети Фото киевского укрытия до ремонта, опубликованное в соцсетях после скандала Фото: Соцсети

На момент публикации материала Камышин, ранее раскритиковавший якобы восстановленное за 1,3 млн гривен укрытие в Святошинском районе Киева, не отреагировал на это. Однако в его посту были прикреплены три фотографии, очевидно сделанные в том же помещении. Об этом свидетельствуют зеленые лавочки, цвет стен и другие детали. Можно предположить, что скамейки и старая мебель расположены в разных помещениях, и на данный момент отремонтировано только одно из них.

Фото киевского укрытия, опубликованное ранее Камышином Фото: Александр Камышин/Telegram Фото киевского укрытия, опубликованное ранее Камышином Фото: Александр Камышин/Telegram Фото киевского укрытия, опубликованное ранее Камышином Фото: Александр Камышин/Telegram

Тем временем киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что за 2022-2023 годы город выделил районам на ремонт укрытий более 1,2 млрд гривен.

"Теперь же главы районов рассказывают, что у них, якобы, мало полномочий и недостаточно средств. Из тех, что выделил Киевсовет в этом году, РГА освоили на ремонт укрытий чуть более 10% средств! А выделили в 2023 более 900 миллионов (в прошлом – более 300 миллионов)", — написал он.

Напомним, 8 июня Александр Камышин опубликовал фото помещения и заявил, что это отремонтированное за более миллиона укрытие.

Ранее, 7 июня, министр стратегической промышленности Украины рассказал о результатах проверки более 3 тысяч объектов в Киеве. По его словам, 35% укрытий непригодны для использования.