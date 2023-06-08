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Украина Российско-украинская война

Киевляне показали, как выглядит скандальное укрытие после ремонта более чем за 1 млн (фото)

Укрытие, бомбоубежище, хранилище
Фото: Telegram Александра Камышина | Иллюстративное фото

Ранее министр стратегической промышленности заявил, что на обновление помещения было потрачено 1,3 млн гривен. Также в соцсетях поделились снимками укрытия до ремонтных работ.

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В киевском медиа со ссылкой на читателей заявили, что на самом деле в раскритикованном министром стратегической промышленности Александром Камышином укрытии действительно сделали ремонт. Соответствующие фото были опубликованы 8 июня в телеграмм-канале "Реальный Киев".

"Читатели сообщают, что на самом деле укрытие за 1,3 млн выглядит так и работы там еще продолжаются", — говорится в посте.

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Фото отремонтированного укрытия, опубликованное в соцсетях после скандала
Фото: Соцсети
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин Fullscreen
Фото отремонтированного укрытия, опубликованное в соцсетях после скандала
Фото: Соцсети
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин Fullscreen
Фото отремонтированного укрытия, опубликованное в соцсетях после скандала
Фото: Соцсети
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин Fullscreen
Фото отремонтированного укрытия, опубликованное в соцсетях после скандала
Фото: Соцсети
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин Fullscreen
Фото отремонтированного укрытия, опубликованное в соцсетях после скандала
Фото: Соцсети
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин Fullscreen
Фото отремонтированного укрытия, опубликованное в соцсетях после скандала
Фото: Соцсети
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин Fullscreen
Фото отремонтированного укрытия, опубликованное в соцсетях после скандала
Фото: Соцсети
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин Fullscreen
Фото отремонтированного укрытия, опубликованное в соцсетях после скандала
Фото: Соцсети
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин Fullscreen
Фото отремонтированного укрытия, опубликованное в соцсетях после скандала
Фото: Соцсети
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин

Позже авторы контента также поделились снимками, сделанными до проведения ремонтных работ.

"А вот фото этого укрытия до ремонта", — написали они.

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Фото киевского укрытия до ремонта, опубликованное в соцсетях после скандала
Фото: Соцсети
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин Fullscreen
Фото киевского укрытия до ремонта, опубликованное в соцсетях после скандала
Фото: Соцсети
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин Fullscreen
Фото киевского укрытия до ремонта, опубликованное в соцсетях после скандала
Фото: Соцсети
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин Fullscreen
Фото киевского укрытия до ремонта, опубликованное в соцсетях после скандала
Фото: Соцсети
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин Fullscreen
Фото киевского укрытия до ремонта, опубликованное в соцсетях после скандала
Фото: Соцсети
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин Fullscreen
Фото киевского укрытия до ремонта, опубликованное в соцсетях после скандала
Фото: Соцсети
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин Fullscreen
Фото киевского укрытия до ремонта, опубликованное в соцсетях после скандала
Фото: Соцсети
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин Fullscreen
Фото киевского укрытия до ремонта, опубликованное в соцсетях после скандала
Фото: Соцсети
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин Fullscreen
Фото киевского укрытия до ремонта, опубликованное в соцсетях после скандала
Фото: Соцсети
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин
Киев укрытие, укрытие скандал, киевское укрытие, ремонт укрытия, отремонтированное укрытие, укрытие Камышин
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На момент публикации материала Камышин, ранее раскритиковавший якобы восстановленное за 1,3 млн гривен укрытие в Святошинском районе Киева, не отреагировал на это. Однако в его посту были прикреплены три фотографии, очевидно сделанные в том же помещении. Об этом свидетельствуют зеленые лавочки, цвет стен и другие детали. Можно предположить, что скамейки и старая мебель расположены в разных помещениях, и на данный момент отремонтировано только одно из них.

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Фото киевского укрытия, опубликованное ранее Камышином
Фото: Александр Камышин/Telegram
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Фото киевского укрытия, опубликованное ранее Камышином
Фото: Александр Камышин/Telegram
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Фото киевского укрытия, опубликованное ранее Камышином
Фото: Александр Камышин/Telegram
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Тем временем киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что за 2022-2023 годы город выделил районам на ремонт укрытий более 1,2 млрд гривен.

"Теперь же главы районов рассказывают, что у них, якобы, мало полномочий и недостаточно средств. Из тех, что выделил Киевсовет в этом году, РГА освоили на ремонт укрытий чуть более 10% средств! А выделили в 2023 более 900 миллионов (в прошлом – более 300 миллионов)", — написал он.

Напомним, 8 июня Александр Камышин опубликовал фото помещения и заявил, что это отремонтированное за более миллиона укрытие.

Ранее, 7 июня, министр стратегической промышленности Украины рассказал о результатах проверки более 3 тысяч объектов в Киеве. По его словам, 35% укрытий непригодны для использования.