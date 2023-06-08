Кияни показали, як виглядає скандальне укриття після ремонту за понад 1 млн (фото)

Раніше міністр стратегічної промисловості заявив, що на оновлення приміщення було витрачено 1,3 млн гривень. Також у соцмережах поділились знімками укриття до ремонтних робіт.

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У київських медіа з посиланням на читачів заявили, що насправді у розкритикованому міністром стратегічної промисловості Олександром Камишіном укритті дійсно зробили ремонт. Відповідні фото опублікували 8 червня у телеграм-каналі "Реальний Київ".

"Читачі повідомляють, що насправді укриття за 1,3 млн виглядає так і роботи там ще тривають", — йдеться у пості.

Фото відремонтованого укриття, опубліковане у соцмережах після скандалу Фото: Соцмережi Фото відремонтованого укриття, опубліковане у соцмережах після скандалу Фото: Соцмережi Фото відремонтованого укриття, опубліковане у соцмережах після скандалу Фото: Соцмережi Фото відремонтованого укриття, опубліковане у соцмережах після скандалу Фото: Соцмережi Фото відремонтованого укриття, опубліковане у соцмережах після скандалу Фото: Соцмережi Фото відремонтованого укриття, опубліковане у соцмережах після скандалу Фото: Соцмережi Фото відремонтованого укриття, опубліковане у соцмережах після скандалу Фото: Соцмережi Фото відремонтованого укриття, опубліковане у соцмережах після скандалу Фото: Соцмережi Фото відремонтованого укриття, опубліковане у соцмережах після скандалу Фото: Соцмережi

Пізніше автори контенту також поділились знімками, зробленими до проведення ремонтних робіт.

"А ось фото цього укриття до ремонту", — написали вони.

Фото київського укриття до ремонту, опубліковане у соцмережах після скандалу Фото: Соцмережi Фото київського укриття до ремонту, опубліковане у соцмережах після скандалу Фото: Соцмережi Фото київського укриття до ремонту, опубліковане у соцмережах після скандалу Фото: Соцмережi Фото київського укриття до ремонту, опубліковане у соцмережах після скандалу Фото: Соцмережi Фото київського укриття до ремонту, опубліковане у соцмережах після скандалу Фото: Соцмережi Фото київського укриття до ремонту, опубліковане у соцмережах після скандалу Фото: Соцмережi Фото київського укриття до ремонту, опубліковане у соцмережах після скандалу Фото: Соцмережi Фото київського укриття до ремонту, опубліковане у соцмережах після скандалу Фото: Соцмережi Фото київського укриття до ремонту, опубліковане у соцмережах після скандалу Фото: Соцмережi

На момент публікації матеріалу Камишін, який раніше розкритикував нібито відновлене за 1,3 млн гривень укриття у Святошинському районі Києва, не відреагував на це. Однак у його пості були прикріплені три фотографії, очевидно зроблені в тому ж приміщенні. Про це свідчать зелені лавки, колір стін та інші деталі. Можна припустити, що лавки та старі меблі розміщені у різних приміщеннях, і на цей момент відремонтоване лише одне з них.

Фото київського укриття, опубліковане раніше Камишіном Фото: Олександр Камишiн/Telegram Фото київського укриття, опубліковане раніше Камишіном Фото: Олександр Камишiн/Telegram Фото київського укриття, опубліковане раніше Камишіном Фото: Олександр Камишiн/Telegram

Тим часом київський мер Віталій Кличко повідомив, що за 2022-2023 роки місто виділило районам на ремонт укриттів понад 1,2 млрд гривень.

"Тепер же голови районів розказують, що в них, нібито, мало повноважень та недостатньо коштів. З тих, що виділила Київрада цього року, РДА освоїли на ремонт укриттів трохи більш як 10% коштів! А виділили у 2023 понад 900 мільйонів (минулого – понад 300 мільйонів)", — написав він.

Нагадаємо, 8 червня Олександр Камишін опублікував фото приміщення та заявив, що це — відремонтоване за понад мільйон укриття.

Раніше, 7 червня, міністр стратегічної промисловості України розповів про результати перевірки понад 3 тисяч об’єктів у Києві. За його словами, 35% укриттів непридатні для використання.