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Кияни показали, як виглядає скандальне укриття після ремонту за понад 1 млн (фото)

Укриття, бомбосховище, сховище
Фото: Telegram Олександра Камишіна | Ілюстративне фото

Раніше міністр стратегічної промисловості заявив, що на оновлення приміщення було витрачено 1,3 млн гривень. Також у соцмережах поділились знімками укриття до ремонтних робіт.

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У київських медіа з посиланням на читачів заявили, що насправді у розкритикованому міністром стратегічної промисловості Олександром Камишіном укритті дійсно зробили ремонт. Відповідні фото опублікували 8 червня у телеграм-каналі "Реальний Київ".

"Читачі повідомляють, що насправді укриття за 1,3 млн виглядає так і роботи там ще тривають", — йдеться у пості.

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Фото відремонтованого укриття, опубліковане у соцмережах після скандалу
Фото: Соцмережi
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін Fullscreen
Фото відремонтованого укриття, опубліковане у соцмережах після скандалу
Фото: Соцмережi
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін Fullscreen
Фото відремонтованого укриття, опубліковане у соцмережах після скандалу
Фото: Соцмережi
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін Fullscreen
Фото відремонтованого укриття, опубліковане у соцмережах після скандалу
Фото: Соцмережi
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін Fullscreen
Фото відремонтованого укриття, опубліковане у соцмережах після скандалу
Фото: Соцмережi
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін Fullscreen
Фото відремонтованого укриття, опубліковане у соцмережах після скандалу
Фото: Соцмережi
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін Fullscreen
Фото відремонтованого укриття, опубліковане у соцмережах після скандалу
Фото: Соцмережi
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін Fullscreen
Фото відремонтованого укриття, опубліковане у соцмережах після скандалу
Фото: Соцмережi
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін Fullscreen
Фото відремонтованого укриття, опубліковане у соцмережах після скандалу
Фото: Соцмережi
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін

Пізніше автори контенту також поділились знімками, зробленими до проведення ремонтних робіт.

"А ось фото цього укриття до ремонту", — написали вони.

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Фото київського укриття до ремонту, опубліковане у соцмережах після скандалу
Фото: Соцмережi
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін Fullscreen
Фото київського укриття до ремонту, опубліковане у соцмережах після скандалу
Фото: Соцмережi
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін Fullscreen
Фото київського укриття до ремонту, опубліковане у соцмережах після скандалу
Фото: Соцмережi
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін Fullscreen
Фото київського укриття до ремонту, опубліковане у соцмережах після скандалу
Фото: Соцмережi
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін Fullscreen
Фото київського укриття до ремонту, опубліковане у соцмережах після скандалу
Фото: Соцмережi
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін Fullscreen
Фото київського укриття до ремонту, опубліковане у соцмережах після скандалу
Фото: Соцмережi
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін Fullscreen
Фото київського укриття до ремонту, опубліковане у соцмережах після скандалу
Фото: Соцмережi
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін Fullscreen
Фото київського укриття до ремонту, опубліковане у соцмережах після скандалу
Фото: Соцмережi
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін Fullscreen
Фото київського укриття до ремонту, опубліковане у соцмережах після скандалу
Фото: Соцмережi
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін
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На момент публікації матеріалу Камишін, який раніше розкритикував нібито відновлене за 1,3 млн гривень укриття у Святошинському районі Києва, не відреагував на це. Однак у його пості були прикріплені три фотографії, очевидно зроблені в тому ж приміщенні. Про це свідчать зелені лавки, колір стін та інші деталі. Можна припустити, що лавки та старі меблі розміщені у різних приміщеннях, і на цей момент відремонтоване лише одне з них.

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Фото київського укриття, опубліковане раніше Камишіном
Фото: Олександр Камишiн/Telegram
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Фото київського укриття, опубліковане раніше Камишіном
Фото: Олександр Камишiн/Telegram
Київ укриття, укриття скандал, київське укриття, ремонт укриття, відремонтоване укриття, укриття Камишін Fullscreen
Фото київського укриття, опубліковане раніше Камишіном
Фото: Олександр Камишiн/Telegram
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Тим часом київський мер Віталій Кличко повідомив, що за 2022-2023 роки місто виділило районам на ремонт укриттів понад 1,2 млрд гривень.

"Тепер же голови районів розказують, що в них, нібито, мало повноважень та недостатньо коштів. З тих, що виділила Київрада цього року, РДА освоїли на ремонт укриттів трохи більш як 10% коштів! А виділили у 2023 понад 900 мільйонів (минулого – понад 300 мільйонів)", — написав він.

Нагадаємо, 8 червня Олександр Камишін опублікував фото приміщення та заявив, що це — відремонтоване за понад мільйон укриття.

Раніше, 7 червня, міністр стратегічної промисловості України розповів про результати перевірки понад 3 тисяч об’єктів у Києві. За його словами, 35% укриттів непридатні для використання.