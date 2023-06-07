"Результати невтішні": у Києві перевірили понад 3,3 тис. бомбосховищ

За словами голови Мінстратегпрому Олександра Камишина, третина бомбосховищ взагалі непридатна для перебування. А технічно пристосовані укриття мають низку зауважень.

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Комісія з перевірки укриттів Києва станом на 7 червня перевірила 73% загального фонду бомбосховищ. Про це повідомив у Telegram 7 червня міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишин.

За оцінками міністра, більшість укриттів без вільного доступу, а третина взагалі непридатні.

"Перевірено 3,382 об'єкта, це 73% від загального фонду укриттів Києва. Станом укриттів: 35% непридатні для експлуатації, а 65% — технічно придатні", — звітував чиновник.

Камишин зазначив, що техпридатність укриттів дає надію. Їх можна упорядкувати й таким чином буде достатній фонд укриттів для Києва.

"Перелік зауважень до технічно придатних укриттів залишається значним. Загалом, результати ревізії поки що невтішні", — сказав він.

Нагадаємо, що війська Росії вночі 1 червня атакували Київ ракетами, уламки впали у Дніпровському та Деснянському районах столиці.

Одне з укриттів у Деснянському районі було закрито, через це загинули люди.

Мер Києва Віталій Кличко запропонував голові Деснянської районної держадміністрації Дмитру Ратнікову написати заяву про звільнення. Ратніков заявив, що за трагедію треба відповідати разом.