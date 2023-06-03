Закрите укриття у Києві: голова Деснянської РДА запропонував Кличку звільнитися разом (відео)

Дмитро Ратніков закликав мера столиці до відповідальності перед киянами, наголосивши, що одночасна відставка буде "справедливим чоловічим вчинком".

Related video

Голова Деснянської районної державної адміністрації Дмитро Ратніков звернувся до мера Києва Віталія Кличка із пропозицією одночасно написати заяву про звільнення. Відповідне відеозвернення чиновник опублікував у Facebook 2 червня.

Ратніков зазначив, що дізнався про намір міського голови усунути його з посади на час розслідування загибелі людей біля закритого укриття у Деснянському районі. За його словами, за трагедію потрібно нести спільну прямовисність, тому одночасна відставка буде "справедливим чоловічим вчинком".

"За вашими словами, глави районних адміністрацій відповідають абсолютно за все, що відбувається у місті. За відкриття та закриття укриттів, за доброустрій, і за пункти незламності, і абсолютно всього. Виникає логічне питання, а за що відповідає мер?", — сказав він. Ратніков.

Ратніков звернувся до Кличка

Глава Деснянської РДА також зазначив, що Віталій Кличко регулярно вирушає у закордонні відрядження і заявив, що киянам потрібен мер. Чиновник вважає, що Кличко намагається виконувати роботу глави МЗС чи президента.

"Давайте під час війни займатися своїми прямими обов'язками, а не політикою. Адже кияни саме цього від нас і чекають", — сказав Дмитро Ратніков.

Нагадаємо, що під час російської атаки 1 червня один із сховищ у Деснянському районі Києва виявився закритим. У момент, коли кияни знаходилися біля укриття, стався приліт, внаслідок чого загинули троє людей, зокрема дитина.

На трагедію відреагував президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що винні у ситуації із закритим бомбосховищем відповідають. Глава держави пообіцяв "тверду реакцію" та натякнув, що "може бути нокаут".

Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів з проханням про зняття з посади голови Деснянської районної адміністрації Дмитра Ратнікова через загибель людей біля замкненого укриття.