Подрыв Каховской ГЭС: ООН и Украина договорились об эвакуации с оккупированных территорий, — МИД

В МИД Украины заявили, что группы ООН отправятся на оккупированные территории на левом берегу Днепра, когда РФ гарантирует им безопасность и даст возможность проехать.

Министерство иностранных дел Украины и Организация Объединенных Наций договорились о формировании в Запорожье и Херсоне групп для помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС на оккупированных территориях Левобережья. Об этом заявили на сайте МИД.

Сообщается, что глава МИД Дмитрий Кулеба и Координатор системы ООН в Украине Дениз Браун. Во время беседы было отмечено, что масштаб разрушений, причиненных гражданам и животным, требует качественно иного реагирования. ООН безотлагательно увеличит объемы помощи и направит дополнительные силы в Херсонскую и другие пострадавшие области.

Как заявил Дмитрий Кулеба, Украина предоставляет все гарантии безопасности ООН для выполнения гуманитарных операций во всей зоне поражения.

В сообщении МИД говорится, что Украина и ООН договорились что уже упомянутые группы отправятся в зоны бедствия на временно оккупированных территориях, как только Россия предоставит доступ и гарантии безопасности. Сейчас ООН ожидает гарантий безопасности от РФ.

Напомним, что 8 июня сообщалось, что ВС РФ начали бить по местам эвакуации в подтопленном Херсоне. По словам журналиста Станислава Юрченко, оккупанты обстреляли район Корабельной площади — под огнем оказались люди, спасшиеся от подтопления.

Также сообщалось, что Украина потребует от РФ возместить ущерб из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС. В Офисе президента утверждают, что страна-агрессор должна до последней копейки компенсировать нанесенный украинцам ущерб.

Еще аналитики ISW отметили, что позиции ВС РФ на левом берегу были разрушены после подрыва ГЭС. По словам американских аналитиков, потоп в Херсонской области, вероятно, вынудил российских оккупантов в Алешках и Голой Пристани отступить.