Дело о "скифском золоте": Верховный суд Нидерландов объявил окончательное решение

Музей Алларда Пирсона в Амстердаме обязан передать художественные сокровища Украине, а не музеям временно оккупированного Россией Крыма.

Экспонаты выставки "Крым – золотой остров в Черном море" должны передать Национальному музею истории Украины. Верховный суд Нидерландов принял решение.

Судебная инстанция полностью отказала в кассационной жалобе крымским музеям. В ходе разбирательства оставили решение, принятое в октябре 2021 года апелляционным судом Амстердама.

"Это решение в силе. Так решил сегодня Верховный суд", – говорится в сообщении.

Верховный суд страны не согласился поддержать кассационную жалобу крымского музея, поэтому постановление суда оставил без изменений. Как считает инстанция, апелляционный суд правильно применил законодательные нормы. Новое постановление прекращает этот спор. Музей Алларда Пирсона теперь должен отправить художественные сокровища государству Украина, а не музеям Крыма.

Что такое "скифское золото"

"Скифским золотом" называют коллекцию из более чем 2 тысяч предметов, которые используются для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря". Мероприятие состоялось с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона, расположенном в Амстердаме.

Оккупация российскими войсками полуострова в марте 2014 года повлекла за собой необычную ситуацию. Экспонаты были увезены, а права на них заявили музеи Украины и Крыма. Процесс передачи ценностей затормозился до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

Впоследствии суд подчеркнул, что музейные артефакты принадлежат государству Украины, которое имеет право потребовать возвращения музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО. Это решение обжаловали. В 2019 году Апелляционный суд Амстердама приступил к рассмотрению апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма, который не согласился с решением о возвращении "скифского золота" Украине. В 2021 году суд Амстердама принял решение вернуть "скифское золото" в Украину.

Напомним, в мае 2022 года Офис Генпрокурора сообщил, что российские захватчики вывезли коллекцию "скифского золота" из Мелитополя. Россияне ограбили местный краеведческий музей.