Новое мышление: в Минцифры анонсировали инновационную реформу в системе образования

По словам министра Федорова, после реформы профессия педагога станет одной из самых престижных в Украине.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что его ведомство разрабатывает новую реформу образования, которую презентуют в середине лета. Об этом он заявил 8 июня в рамках дискуссий "Диалоги о восстановлении Украины", организованных командой NV.

По словам Федорова, уже скоро его команда вместе с Минобразования публично представит изменения, направленные на инновации, работа над которыми велась в течение последних двух месяцев.

Глава Минцифры подчеркнул, что новая инициатива перемен в украинской системе образования направлена на инновации в стране и формирование другого мышления у подрастающих поколений.

В ведомстве подчеркнули, что планируют определить необходимые для развития Украины компетентности, которые следует воспитывать среди людей, и создавать учебные программы, стандарты и сеть образования на их основе.

Федоров заметил, что после реформы, профессия педагога должна стать одной из самых престижных в стране.

Также, во время дискуссий, глава Минцифры сообщил, что в системе образования Украины существует много разных проблем, которые необходимо решить. В частности, большая часть из них касается профессионально-технического и высшего образования.

"Мы выйдем с публичной презентацией отдельно, потому что это, наверное, самый главный проект, которым мы занимались за все это время и там будем отвечать на все вопросы", – отметил он.

Напомним, в начале апреля Федоров заявил, что Украину ожидает перспектива стать одной из ведущих стран по внедрению уникальных военных инноваций в военной сфере, сфере кибербезопасности и защите объектов критической инфраструктуры.

В конце апреля глава Минцифры анонсировал, что частичный электронный документооборот в образовательной сфере заработает уже до конца учебного года 2023-2024.