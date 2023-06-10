8 вариантов для отдыха возле Киева: загородные комплексы, отели и бассейны

Из-за постоянных обстрелов и воздушных тревог у киевлян продолжает накапливаться стресс. Психологи советуют сделать перезагрузку для организма хотя бы на пару дней. Отдых за городом в окружении природы — одно из лучших лекарств.

Официально пляжи в Украине все еще закрыты, но отдохнуть можно не только на берегу Черного моря. К тому же, есть возможность сэкономить время и выбрать вариант для перезагрузки недалеко от дома. Фокус рассказывает, в каких загородных комплексах и отелях возле Киева можно расслабиться и душой, и телом.

Фокус выбрал 8 отелей и загородных комплексов в Киевской области Фото: Анна Кудрик (коллаж)

Загородный комплекс Morewell

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Локация: село Толокунь, Вышгородский район

Стоимость:

от 2960 до 4920 грн в сутки (пн-чт);

от 3700 до 6150 грн в сутки (пт-вс).

В стоимость входят: проживание и завтраки для двоих, открытый и закрытый бассейны, сауна, хаммам, соляная комната, шезлонг, полотенца.

Безопасность: в качестве укрытия используются подвальные помещения. Администрация комплекса не рекомендует плавать в Киевском водохранилище.

Преимущества: комплекс предлагает своим гостям разнообразную программу отдыха — от ленивых солнечных ванн у 25-метрового бассейна до прогулок на багги, квадроциклах и катере. По выходным здесь проходят стендапы и концерты, также можно поиграть в настольные игры.

Территория: комплекс расположен в 40 км от Киева на берегу Киевского водохранилища, вокруг находится живописный лес. Здесь есть мини-зоопарк и карпатские чаны. На территории также находятся детские площадки, для маленьких гостей организовывают анимацию.

Оценка в Google: 4 из 5

25-метровый бассейн на территории комплекса

Загородный клуб Sobi Club

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Локация: село Хотяновка, Вышгородский район

Стоимость:

от 2200 до 3300 грн в сутки (пн-чт);

от 2400 до 3900 грн в сутки (пт-вс).

В стоимость входят: только проживание.

Пакет "проживание + завтрак" — дополнительно 1000 грн к указанной сумме.

Пакет Full (проживание, завтраки и посещение бассейна) — дополнительно от 2400 грн в зависимости от дня проживания.

Безопасность: под отелем расположено укрытие.

Преимущества: на территории есть большая аквазона с 50-метровым бассейном, отдельными детские зонами для плавания и игровыми площадками. К услугам гостей конные прогулки, гидроциклы, катера, катамараны, прогулки на квадроциклах и сегвеях.

Территория: загородный клуб расположен в сосновом бору, в рекреационной зоне между Киевским морем и обводным каналом Днепра. На территории в 25 гектаров есть отдельный песчаный пляж, спа-центр, рестораны и банкетные залы, бани, теннисные корты, спортзал.

Оценка в Google: 4,5 из 5

В Sobi Club можно пользоваться бассейном без бронирования отеля 50-метровый бассейн на территории клуба

Комплекс отдыха Sosnovel

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Локация: село Воропаев, Вышгородский район

Стоимость:

от 3150 до 6400 грн в сутки (пн-чт);

от 3780 до 7680 грн в сутки (пт-вс).

В стоимость входят: проживание и завтраки для двоих, открытый и закрытый бассейны, сауна, хаммам, соляная комната, шезлонг, полотенца.

Безопасность: в качестве укрытия используется конференц-зал, расположенный в подвальном помещении.

Преимущества: помимо стандартных номеров, на территории комплекса есть сканди парк, где гости могут пожить в минималистичных шале в лесу.

Территория: комплекс отдыха расположен посреди соснового леса близ Десны. На территории есть парк квадроциклов, открытый бассейн, контактный зоопарк, поля для лазертага и пейнтбола, банный комплекс, соляной бассейн, места для рыбалки и сбор грибов.

Оценка в Google: 3,8 из 5

Комплекс расположен посреди живописного соснового леса

Загородный комплекс "Княжий двор"

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Локация: село Княжичи, Броварский район

Стоимость:

стандартный номер — 1100 грн в сутки;

номер люкс — 1500 грн в сутки.

В стоимость входят: проживание.

Завтрак оплачивается отдельно — 160 грн/человек.

Безопасность: в качестве укрытия используется зал ресторана, который переоборудовали под убежище, находится в полуподвальном помещении.

Преимущества: расстояние от Киева — всего 15 км, при этом комплекс расположен в тихом уголке леса на берегу озера. Гостям предлагают как активный отдых – спортивные игры, рыбалку, так и более спокойный – беседки и шезлонги на берегу озера.

Территория: загородный комплекс состоит из трех отелей, один из которых полностью выполнен из соснового сруба. Также на территории есть ресторан, спортзал, боулинг, бассейн под открытым небом, два озера, прогулочный парк, автостоянка, волейбольная площадка и футбольное поле.

Оценка в Google: 3,8 из 5

Один из залов ресторана специально переоборудовали под убежище

Загородная база отдыха "Shelest"

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Локация: село Лебедевка, Вышгородский район

Стоимость:

от 3900 до 11000 грн в сутки.

В стоимость входят: завтрак (шведский стол) с бокалом Просекко и посещение бассейна.

Безопасность: укрытие расположено в подвальном помещении.

Преимущества: возможно размещение с домашними животными, но такая услуга доступна не во всех номерах. Дополнительная плата за животное до 5 кг – 1000 грн в сутки. Гостям предлагают спа-процедуры, активные спортивные виды отдыха и спокойное времяпровождение – кино, настольные игры. Есть детские зоны и анимация.

Территория: загородная база отдыха расположена на берегу Киевского моря. На территории комплекса есть отель на 60 номеров и 10 коттеджей, ресторан, бассейн и баня.

Оценка в Google: 4,3 из 5

Бассейн на территории базы отдыха

Загородный комплекс "Бобрица Дача"

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Локация: село Бобрица, Бучанский район

Стоимость:

от 4000 до 7300 грн в сутки.

В стоимость входят: только проживание.

Завтрак оплачивается отдельно – 250 грн/человек.

Безопасность: в качестве убежища используется полуподвальное помещение (один из залов ресторана).

Преимущества: размещение с домашними животными за дополнительную плату — от 600 грн (вкусняшки включены). Гостям предлагаются спа-процедуры, вело- и конные прогулки, рыбалка, настольные игры и бадминтон.

Территория: загородный комплекс расположен на берегу озера посреди соснового леса. На территории есть бассейн, оранжерея, барбекю-зона. В 20 км находится самая большая в Украине страусиная ферма "Долина страусов".

Оценка в Google: 4,5 из 5

На территории комплекса можно отдыхать и без бронирования номера

Дачный отель "Глебовка"

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Локация: село Глебовка, Вышгородский район

Стоимость:

отель от 1600 до 3080 грн в сутки;

коттедж от 5300 до 13530 грн в сутки.

В стоимость входят: проживание.

Безопасность: укрытие расположено в подвальном помещении.

Преимущества: большое количество разных категорий номеров и коттеджей от эконом-класса до премиум. Здесь предлагают активную детскую анимацию и детский поезд. Гости также могут арендовать ретро-автомобили.

Территория: дачный отель расположена на берегу Киевского моря, в 35 км от Киева. Общая территория комплекса включает 4,7 гектара, которые охватывают и прибрежную зону, и лес. Здесь расположены спа-центр, фитнес-клуб, сауна, большой бассейн под открытым небом и крытый бассейн, спортивные площадки, теннисный корт.

Оценка в Google: 4,6 из 5

Отель предлагает проживание как в номерах, так и в коттеджах и таунхаусах У каждого коттеджа своя зеленая зона отдыха

Гостинично-парковый комплекс "Equides club"

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Локация: село Лесники, Новообуховская трасса

Стоимость:

от 3570 до 27900 грн в сутки.

В стоимость входят: завтрак на двоих.

Безопасность: укрытие расположено в подвальном помещении.

Преимущества: конный клуб и гольф-центр. Для маленьких гостей есть полноценный детский клуб. Гостям предлагают услуги спа-центра: сауны и хамам. Для любителей организовывают активные спортивные и настольные игры, также проводятся квесты.

Территория: гостинично-парковый комплекс расположен всего в 15 км от Крещатика, в живописном месте на берегу озера, на огромной территории в 16 гектаров на живописных холмах и полях. Здесь раздолье для аматорских прогулок верхом, а также отличные условия для спортивных тренировок. В клубе созданы все условия комфорта для семейного отдыха.

Оценка в Google: 4,7 из 5

В конном клубе комплекса есть отдельный пансион для коней

Ранее Фокус представил обзор пяти детских лагерей в Украине, куда можно отправить детей в этом году.

Также мы рассказывали о тревел-тренде в западных странах под названием staycation, что означает отпуск в своем городе без выезда на курорт.