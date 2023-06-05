Детский отдых-2023: какие цены и условия безопасности предлагают летние лагеря в этом сезоне

Из-за полномасштабного вторжения РФ количество детских лагерей в Украине уменьшилось. Большинство из них сейчас находятся либо на оккупированных территориях — в Херсонской области, либо в небезопасном для отдыха регионе — Одесской области. В этом году оптимальным вариантом остаются детские лагеря в западной части страны.

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Май был одним из самых тяжелых месяцев в этом году: постоянные воздушные атаки страны-агрессора и бессонные ночи. Несмотря на все трудности, с которыми украинцам приходится сталкиваться, родители пытаются организовать своим детям летний отдых.

Фокус представляет обзор пяти детских лагерей в Украине, куда можно отправить детей в этом году.

Детский лагерь "Казацкая крепость"

Локация: с. Плескачевка, Черкасская область

Стоимость: 11,5 тыс. грн

Продолжительность смены: 11 дней — 10 ночей

Количество детей в смене: 70

Безопасность: на территории лагеря есть убежище, рассчитанное на 100 человек

Преимущества: погружение в казацкий быт. Детям предлагают на практике попробовать разные активности и ремесла — езду на лошадях, управление лодкой, изготовление народных сувениров, сражение на саблях.

Местность: туристы называют это место "украинской Швейцарией" из-за большого количества холмов и озер. Археологи обнаружили здесь остатки скифского поселения 4 в. н.э. Именно с этими землями связана история движения гайдамаков и знаменитой Холодноярской республики атамана Чучупака. Из достопримечательностей можно назвать гайдамацкие колодцы и урочище Буда. Во времена Запорожской Сечи это место было "пересыльным пунктом" на пути на Хортицу. Добиравшиеся в этот район люди уже считали себя свободными.

На территории детского лагеря есть озеро и специально оборудованный пляж. Благодаря хвойным лесам лагерь максимально отделен от цивилизации.

Оценка в Google: 4,6 из 5

Лагерь расположен на берегу живописного озера

Детский лагерь Eurocamp

Локация: с. Мигово, Черновицкая область

Стоимость: 13,5 тыс. грн

Продолжительность смены: 10 дней

Количество детей в смене: в среднем 100 человек

Безопасность: на территории лагеря есть убежище

Преимущества: в программу лагеря входит изучение английского языка. На территории лагеря есть бассейн, теннисный корт, футбольное поле.

Местность: лагерь расположен на территории туристического комплекса "Мигово" в Черновицкой обл.

Село Мигово находится на высоте 500 м над уровнем моря у подножия живописных вершин Буковинских Карпат. Чистый воздух смешанного леса в этой климатической зоне может оказывать особое целебное воздействие на организм ребенка.

Оценка в Google: 4,6 из 5

Теннисный корт на территории Eurocamp

Детский лагерь "Строкаті єноти"

Локация: с. Униж, Ивано-Франковская область и с. Стоки, Львовская область

Стоимость: в зависимости от расположения лагеря — 11-16 тыс. грн

Продолжительность смены: 10 дней

Количество детей в смене: 108-118

Безопасность: укрытия нет

Преимущества: разнообразная программа досуга — от пеших прогулок и сбора грибов до активных видов спорта (к примеру, игра тач-регби).

Местность: у лагеря есть две локации. Рекреационный центр "Збійник" во Львовской области находится среди лесистых холмов Ополья недалеко от Свиржского замка. А гостиный двор "Гуцуляндия" — в живописном ущелье карпатских гор вблизи села Криворовня, в самом сердце Гуцульщины, где любили проводить время Иван Франко и другие украинские деятели.

Оценка в Google: 4,9 из 5

Рекреационный центр "Збійник" "Гуцуляндия"

Детский лагерь "Бескид"

Локация: с. Верхний Студеный, Закарпатская область

Стоимость: номер "Эконом" — 10,5 тыс. грн, номер "Стандарт" — 11,9 тыс. грн

Продолжительность смены: 14 дней

Количество детей в смене: 120 – 130

Безопасность: полуподвальные помещения для укрытия

Преимущества: квесты, туристические походы, ориентирование на местности. Также дети проходят курс юного скаута: учатся ставить палатку, разжигать костер и готовить еду в походных условиях.

На территории лагеря есть мини-бассейн.

Местность: детский оздоровительный лагерь "Бескид" базируется в отеле "Эдельвейс". Он расположен в живописном уголке Закарпатья — селе Верхний Студеный, в 30 км от поселка Воловец. Лагерь окружен лесами и горами — это тихое, уютное место для отдыха с чистейшим карпатским воздухом.

Оценка в Google: отсутствует

Летний лагерь "Бескид" находится посреди горного леса

Детский лагерь "Фристайл"

Локация: Косовский район, Ивано-Франковская обл.

Стоимость: 20,5 тыс. грн

Продолжительность смены: 14 дней

Количество детей в смене: 100

Безопасность: есть убежища на территории лагеря

Преимущества: ежедневные спортивные игры и соревнования, походы, сплавы, эстафеты, пейнтбол, стрельба из лука, туристические мастер-классы.

На территории лагеря есть скалолазная стенка, кинозал, игротека, поле для игры в пейнтбол.

Местность: детский лагерь "Фристайл" расположен на территории национального природного парка "Гуцульщина". В непосредственной близости от лагеря находятся известный перевал Немчич, курорт Мигово и Шешорские водопады. Расстояние от Ивано-Франковска до лагеря — 90 км.

Оценка в Google: отсутствует

В таких домиках живут дети в летнем лагере "Фристайл"

Напомним, ранее Фокус писал о том, как Одесская область готовится к открытию пляжного сезона.

Также мы рассказывали, какие поезда сейчас ходят из Украины в соседние европейские страны и сколько стоят билеты.