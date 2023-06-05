Детский отдых-2023: какие цены и условия безопасности предлагают летние лагеря в этом сезоне
Из-за полномасштабного вторжения РФ количество детских лагерей в Украине уменьшилось. Большинство из них сейчас находятся либо на оккупированных территориях — в Херсонской области, либо в небезопасном для отдыха регионе — Одесской области. В этом году оптимальным вариантом остаются детские лагеря в западной части страны.
Май был одним из самых тяжелых месяцев в этом году: постоянные воздушные атаки страны-агрессора и бессонные ночи. Несмотря на все трудности, с которыми украинцам приходится сталкиваться, родители пытаются организовать своим детям летний отдых.
Фокус представляет обзор пяти детских лагерей в Украине, куда можно отправить детей в этом году.
Детский лагерь "Казацкая крепость"
Локация: с. Плескачевка, Черкасская область
Стоимость: 11,5 тыс. грн
Продолжительность смены: 11 дней — 10 ночей
Количество детей в смене: 70
Безопасность: на территории лагеря есть убежище, рассчитанное на 100 человек
Преимущества: погружение в казацкий быт. Детям предлагают на практике попробовать разные активности и ремесла — езду на лошадях, управление лодкой, изготовление народных сувениров, сражение на саблях.
Местность: туристы называют это место "украинской Швейцарией" из-за большого количества холмов и озер. Археологи обнаружили здесь остатки скифского поселения 4 в. н.э. Именно с этими землями связана история движения гайдамаков и знаменитой Холодноярской республики атамана Чучупака. Из достопримечательностей можно назвать гайдамацкие колодцы и урочище Буда. Во времена Запорожской Сечи это место было "пересыльным пунктом" на пути на Хортицу. Добиравшиеся в этот район люди уже считали себя свободными.
На территории детского лагеря есть озеро и специально оборудованный пляж. Благодаря хвойным лесам лагерь максимально отделен от цивилизации.
Оценка в Google: 4,6 из 5
Детский лагерь Eurocamp
Локация: с. Мигово, Черновицкая область
Стоимость: 13,5 тыс. грн
Продолжительность смены: 10 дней
Количество детей в смене: в среднем 100 человек
Безопасность: на территории лагеря есть убежище
Преимущества: в программу лагеря входит изучение английского языка. На территории лагеря есть бассейн, теннисный корт, футбольное поле.
Местность: лагерь расположен на территории туристического комплекса "Мигово" в Черновицкой обл.
Село Мигово находится на высоте 500 м над уровнем моря у подножия живописных вершин Буковинских Карпат. Чистый воздух смешанного леса в этой климатической зоне может оказывать особое целебное воздействие на организм ребенка.
Оценка в Google: 4,6 из 5
Детский лагерь "Строкаті єноти"
Локация: с. Униж, Ивано-Франковская область и с. Стоки, Львовская область
Стоимость: в зависимости от расположения лагеря — 11-16 тыс. грн
Продолжительность смены: 10 дней
Количество детей в смене: 108-118
Безопасность: укрытия нет
Преимущества: разнообразная программа досуга — от пеших прогулок и сбора грибов до активных видов спорта (к примеру, игра тач-регби).
Местность: у лагеря есть две локации. Рекреационный центр "Збійник" во Львовской области находится среди лесистых холмов Ополья недалеко от Свиржского замка. А гостиный двор "Гуцуляндия" — в живописном ущелье карпатских гор вблизи села Криворовня, в самом сердце Гуцульщины, где любили проводить время Иван Франко и другие украинские деятели.
Оценка в Google: 4,9 из 5
Детский лагерь "Бескид"
Локация: с. Верхний Студеный, Закарпатская область
Стоимость: номер "Эконом" — 10,5 тыс. грн, номер "Стандарт" — 11,9 тыс. грн
Продолжительность смены: 14 дней
Количество детей в смене: 120 – 130
Безопасность: полуподвальные помещения для укрытия
Преимущества: квесты, туристические походы, ориентирование на местности. Также дети проходят курс юного скаута: учатся ставить палатку, разжигать костер и готовить еду в походных условиях.
На территории лагеря есть мини-бассейн.
Местность: детский оздоровительный лагерь "Бескид" базируется в отеле "Эдельвейс". Он расположен в живописном уголке Закарпатья — селе Верхний Студеный, в 30 км от поселка Воловец. Лагерь окружен лесами и горами — это тихое, уютное место для отдыха с чистейшим карпатским воздухом.
Оценка в Google: отсутствует
Детский лагерь "Фристайл"
Локация: Косовский район, Ивано-Франковская обл.
Стоимость: 20,5 тыс. грн
Продолжительность смены: 14 дней
Количество детей в смене: 100
Безопасность: есть убежища на территории лагеря
Преимущества: ежедневные спортивные игры и соревнования, походы, сплавы, эстафеты, пейнтбол, стрельба из лука, туристические мастер-классы.
На территории лагеря есть скалолазная стенка, кинозал, игротека, поле для игры в пейнтбол.
Местность: детский лагерь "Фристайл" расположен на территории национального природного парка "Гуцульщина". В непосредственной близости от лагеря находятся известный перевал Немчич, курорт Мигово и Шешорские водопады. Расстояние от Ивано-Франковска до лагеря — 90 км.
Оценка в Google: отсутствует
Напомним, ранее Фокус писал о том, как Одесская область готовится к открытию пляжного сезона.
Также мы рассказывали, какие поезда сейчас ходят из Украины в соседние европейские страны и сколько стоят билеты.