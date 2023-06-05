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Україна

Дитячий відпочинок-2023: які ціни та умови безпеки пропонують літні табори цього сезону

діти, літній табір, намети, україна
Фото ілюстративне. Не всі літні табори мають на своїй території укриття

Через повномасштабне вторгнення РФ кількість дитячих таборів в Україні зменшилася. Більшість із них зараз перебувають або на окупованих територіях — на Херсонщині, або в небезпечному для відпочинку регіоні — Одеській області. Цього року оптимальним варіантом залишаються дитячі табори у західній частині країни.

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Травень був одним із найважчих місяців цього року: постійні повітряні атаки країни-агресора та безсонні ночі. Попри всі труднощі, з якими українцям доводиться стикатися, батьки намагаються організувати літній відпочинок своїм дітям.

Фокус підготував огляд п'яти дитячих таборів в Україні, куди можна відправити дітей цього року.

Дитячий табір "Козацька фортеця"

Локація: с. Плескачівка, Черкаська область

Вартість: 11,5 тис. грн

Тривалість зміни: 11 днів — 10 ночей

Кількість дітей у зміні: 70

Безпека: на території табору є укриття, розраховане на 100 людей

Переваги: занурення у козацький побут. Дітям пропонують на практиці спробувати різні активності та ремесла — їзду на конях, керування човном, виготовлення народних сувенірів, бій на шаблях.

Місцевість: туристи називають це місце "українською Швейцарією" через велику кількість пагорбів та озер. Археологи виявили тут залишки скіфського поселення 4 ст. н.е. Саме з цими землями пов'язана історія руху гайдамаків та знаменитої Холодноярської республіки отамана Чучупака. З визначних пам'яток можна назвати гайдамацькі колодязі та урочище Буда. За часів Запорізької Січі це місце було "пересильним пунктом" на шляху до Хортиці. Люди, які добиралися в цей район, уже вважали себе вільними.

На території дитячого табору є озеро та спеціально обладнаний пляж. Завдяки хвойним лісам табір максимально відокремлений від цивілізації.

Оцінка в Google: 4,6 з 5

дитячий табір, Козацька фортеця Fullscreen
Табір розташований на березі мальовничого озера

Дитячий табір Eurocamp

Локація: с. Мигове, Чернівецька область

Вартість: 13,5 тис. грн

Тривалість зміни: 10 днів

Кількість дітей у зміні: у середньому 100 осіб

Безпека: на території табору є укриття

Переваги: у програму табору входить вивчення англійської мови. На території є басейн, тенісний корт, футбольне поле.

Місцевість: табір розташований на території туристичного комплексу "Мигове" у Чернівецькій обл.

Село Мигове знаходиться на висоті 500 м над рівнем моря біля підніжжя мальовничих вершин Буковинських Карпат. Чисте повітря змішаного лісу в цій кліматичній зоні може мати особливий лікувальний вплив на організм дитини.

Оцінка в Google: 4,6 з 5

літній табір, дитячий відпочинок Fullscreen
Тенісний корт на території Eurocamp

Дитячий табір "Строкаті єноти"

Локація: с. Уніж, Івано-Франківська область та село Стоки, Львівська область

Вартість: залежно від розташування табору — 11-16 тис. грн.

Тривалість зміни: 10 днів

Кількість дітей у зміні: 108-118

Безпека: укриття немає

Переваги: різноманітна програма дозвілля — від піших прогулянок та збирання грибів до активних видів спорту (наприклад, гра тач-регбі).

Місцевість: табір має дві локації. Рекреаційний центр "Збійник" у Львівській області знаходиться серед лісистих пагорбів Опілля неподалік Свірзького замку. А гостинний двір "Гуцуляндія" — у мальовничій ущелині карпатських гір поблизу села Криворівня, в самому серці Гуцульщини, де любили проводити час Іван Франко та інші українські діячі.

Оцінка в Google: 4,9 з 5

Рекреаційний центр "Збійник" Fullscreen
Рекреаційний центр "Збійник"
"Гуцуляндія" Fullscreen
"Гуцуляндія"
Рекреаційний центр "Збійник"
"Гуцуляндія"

Дитячий табір "Бескид"

Локація: с. Верхній Студений, Закарпатська область

Вартість: номер "Економ" — 10,5 тис. грн, номер "Стандарт" — 11,9 тис. грн

Тривалість зміни: 14 днів

Кількість дітей у зміні: 120 – 130

Безпека: напівпідвальні приміщення для укриття

Переваги: квести, туристичні походи, орієнтування на місцевості. Також діти проходять курс юного скаута: вчаться ставити намет, розпалювати багаття і готувати їжу у похідних умовах.

На території табору є мінібасейн.

Місцевість: дитячий оздоровчий табір "Бескид" базується у готелі "Едельвейс". Він розташований у мальовничому куточку Закарпаття — селі Верхній Студений, за 30 км від селища Воловець. Табір оточений лісами та горами — це тихе, затишне місце для відпочинку з найчистішим карпатським повітрям.

Оцінка в Google: відсутня

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Літній табір "Бескид" знаходиться посеред гірського лісу

Дитячий табір "Фрістайл"

Локація: Косівський район, Івано-Франківська обл.

Вартість: 20,5 тис. грн

Тривалість зміни: 14 днів

Кількість дітей у зміні: 100

Безпека: є укриття на території табору

Переваги: щоденні спортивні ігри та змагання, походи, сплави, естафети, пейнтбол, стрільба із лука, туристичні майстер-класи.

На території табору є скелелазна стінка, кінотеатр, ігротека, поле для гри в пейнтбол.

Місцевість: дитячий табір "Фрістайл" розташований на території національного природного парку "Гуцульщина". Неподалік від табору знаходяться відомий перевал Немчич, курорт Мигове та Шешорські водоспади. Відстань від Івано-Франківська до табору — 90 км.

Оцінка в Google: відсутня

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У таких будиночках живуть діти у літньому таборі "Фрістайл"

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як Одеська область готується до відкриття пляжного сезону.

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