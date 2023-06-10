В Киеве из-за сильного ливня с грозой и градом подтопило улицы (видео)

Обильные осадки, по словам мэра Виталия Кличко, спровоцировали подтопление участков дорог на нескольких улицах столицы. Спасатели находятся в режиме ожидания для возможного оказания помощи.

В субботу, 10 июня, в Киеве прошел сильный ливень с грозой и градом, сообщают местные Telegram-каналы. Очевидцы в соцсетях публикуют фото и видео этого природного явления, а также его последствий в виде подтопления ряда столичных улиц. На Позняках из-за обильных осадков затопило подземный переход.

"Сильный ливень в столице вызвал подтопление участков дорог на улицах Ташкентской, Грузинской, Сергиенко, Драгоманова, Сентябрьской и в районе станции метро "Левобережная", – сообщается в Telegram-канале мэра города Виталия Кличко.

По его информации, дорожные службы "Киевавтодора" работают на местах подтоплений. Происшествий в настоящее время не произошло, между тем спасатели находятся в режиме ожидания для возможного оказания помощи.

Мэр Киева также отметил, что ливень в столице утихает, а соответствующие службы проводят мероприятия по ликвидации подтоплений, возникших на участках дорог и тротуаров в нескольких районах. По словам Кличко, вода уже сходит.

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра воскресенье, 11 июня, также обещает быть дождливым. В некоторых регионах страны синоптики ожидают сильные дожди, грозы и град.

6 июня мы рассказали о том, каких правил стоит придерживаться, чтобы обезопасить себя при затоплении. Прежде всего нужно решить, а стоит ли вообще отправляться в путь на автомобиле.