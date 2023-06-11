Повреждены почти 100 домов: во Львовской ОВА озвучили последствия масштабного потопа (фото, видео)

В результате непогоды пострадали Дрогобычский и Стрыйский районы Львовской области. К ликвидации последствий ливня пришлось привлечь 18 единиц спецтехники и 91-го спасателя.

Мощные проливные дожди, которые прошли 10 июня на территории Львовской области привели к сильным затоплениям двух районов. Об этом 11 июня сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в своем Telegram.

По информации Козицкого, в Сходнице произошло растекание реки Сходничанка, в результате чего уровень воды поднялся на 1,5 м, а по по всей протяженности реки были размыты берега.

По ситуации на утро 11 июня, подразделения ГСЧС смогли откачать воду из 16 домохозяйств. Всего затоплению подверглись около 100 жилых домов, десяток гостиничных хозяйств, 11 магазинов и 15 автомобилей. Также повреждены 5 мостов.

2/3 населенного пункта пока остаются без электроснабжения. Также временно прекращено водо и газоснабжение в Сходнице.

"Из-за повреждения моста в селе Новый Кропивник и двух мостов в селе Перепростыня отсутствует возможность проезда в 16 населенных пунктов. Объезд возможен", — сообщает глава Львовской ОВА.

Ситуация в Стрыйском районе

Козицкий сообщил, что сильные осадки повредили значительную часть дорожного полотна в селах Подгородцы и Урич. Движение на самом опасном месте участка дороги сейчас перекрыто, однако есть возможность объезда.

В Заповеднике "Тустань", где проводился чемпионат по спортивному горному туризму удалось эвакуировать 60 человек, среди которых 44 ребенка.

Глава ОВА отметил, что сейчас осадки продолжаются, однако их интенсивность уменьшилась и сейчас вода сходит самотеком.

Также он отметил, что в результате затопления жертв и пострадавших среди местного населения нет, а ситуация контролируется сотрудниками службы чрезвычайных ситуаций.

По информации ГУ ГСЧС во Львовской области, 10 июня около 18:01 в поселке Сходница Дрогобычского района в результате сильных дождей и стекания горных вод произошло растекание реки Сходничанка и произошло подтопление 6 улиц, около 100 жилых домов и других объектов инфраструктуры.

Сотрудники ГСЧС спасли с затопленных территорий 45 человек, из которых 8 детей.

К работе по ликвидации последствий стихийного бедствия были привлечены 18 единиц спецтехники и 91 человек.

Фото: ДСНС України

Ситуация с затоплением 11 июня

По состоянию на утро 11 июня, вода постепенно начинает сходить, однако осадки не прекращаются. Об этом сообщает местный Telegram-канал Львівич.

Напомним, в зонах затопления после подрыва дамбы Каховской ГЭС продолжается эвакуация местного населения не только из Херсонской области, но и из Баштанского района Николаевщины. По состоянию на 8 июня из зоны затопления удалось эвакуировать 2334 человека.

Также напомним, 7 июня населенный пункт Алешки на Херсонщине, который временно находится под оккупацией, был затоплен на 80 процентов. При этом стало известно, что российские солдаты открывали огонь по местным жителям, которые пытались спастись на лодках.