Подрыв Каховской ГЭС: из зоны затопления эвакуировали более 2000 человек, — МВД
В Министерстве внутренних дел сообщили, что эвакуация продолжается не только из Херсонской области, но и из Баштанского района Николаевщины.
По состоянию на 18:00 из зоны затопление удалось эвакуировать 2334 человека. Об этом заявила пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.
Сообщается, что больше всего человек покинуло микрорайон "Корабел" — 1765. Кроме того, были эвакуированы жители Корабельного (210), Днепровского (27) и Суворовского (10) районов Херсона.
Кроме того, в МВД сообщили, что эвакуация продолжается не только в Херсонской области, но и в Баштанском районе Николаевской области.
Также пришлось эвакуировать жителей других населенных пунктов:
- Чернобаевка – 3
- Калининское – 27
- Бобровый Угол — 4
- Краснолюбецкое — 14
- Завещание — 5
- Тягинка — 41
- Бургунка – 10
- Никольское – 10
- Казацкое – 4
- Садовое — 75
- Понятиевка – 4
- Львовое – 3
- Белозерка — 19
- Ингулец – 89
- Ясная Поляна – 4
- Дарьевка – 5
- Токаровка – 2
- Львовое — 3
Напомним, что Украина и ООН договорились об эвакуации украинцев с оккупированных территорий Херсонской области. В МИД Украины заявили, что группы ООН отправятся на оккупированные территории на левом берегу Днепра, когда РФ гарантирует им безопасность и даст возможность проехать.
Кроме того, в Украине выплатят компенсации пострадавшим после подрыва Каховской ГЭС. Президент Украины также поручил разработать программу компенсации ущерба или релокации предприятий в пределах Херсонской области.