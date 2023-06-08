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Подрыв Каховской ГЭС: из зоны затопления эвакуировали более 2000 человек, — МВД

Затопление, Херсонская область, фото
Фото: Telegram | Затопление в Херсонской области

В Министерстве внутренних дел сообщили, что эвакуация продолжается не только из Херсонской области, но и из Баштанского района Николаевщины.

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По состоянию на 18:00 из зоны затопление удалось эвакуировать 2334 человека. Об этом заявила пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.

Сообщается, что больше всего человек покинуло микрорайон "Корабел" — 1765. Кроме того, были эвакуированы жители Корабельного (210), Днепровского (27) и Суворовского (10) районов Херсона.

Кроме того, в МВД сообщили, что эвакуация продолжается не только в Херсонской области, но и в Баштанском районе Николаевской области.

Также пришлось эвакуировать жителей других населенных пунктов:

  • Чернобаевка – 3
  • Калининское – 27
  • Бобровый Угол — 4
  • Краснолюбецкое — 14
  • Завещание — 5
  • Тягинка — 41
  • Бургунка – 10
  • Никольское – 10
  • Казацкое – 4
  • Садовое — 75
  • Понятиевка – 4
  • Львовое – 3
  • Белозерка — 19
  • Ингулец – 89
  • Ясная Поляна – 4
  • Дарьевка – 5
  • Токаровка – 2
  • Львовое — 3
По состоянию на 18:00 из Херсонской области эвакуировано 2334 человека

Напомним, что Украина и ООН договорились об эвакуации украинцев с оккупированных территорий Херсонской области. В МИД Украины заявили, что группы ООН отправятся на оккупированные территории на левом берегу Днепра, когда РФ гарантирует им безопасность и даст возможность проехать.

Кроме того, в Украине выплатят компенсации пострадавшим после подрыва Каховской ГЭС. Президент Украины также поручил разработать программу компенсации ущерба или релокации предприятий в пределах Херсонской области.