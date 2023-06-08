Підрив Каховської ГЕС: із зони затоплення евакуювали понад 2000 осіб, — МВС
У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що евакуація триває не лише з Херсонської області, а й із Баштанського району Миколаївщини.
Станом на 18:00 із зони затоплення вдалося евакуювати 2334 особи. Про це заявила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram.
Повідомляється, що найбільше людей залишило мікрорайон "Корабел" — 1765. Крім того, було евакуйовано мешканців Корабельного (210), Дніпровського (27) та Суворовського (10) районів Херсона.
Крім того, у МВС повідомили, що евакуація триває не лише у Херсонській області, а й у Баштанському районі Миколаївської області.
Також довелося евакуювати мешканців інших населених пунктів:
- Чорнобаївка – 3
- Калінінське – 27
- Бобровий Кут — 4
- Червонолюбецьке — 14
- Заповіт — 5
- Тягінка — 41
- Бургунка – 10
- Микільське – 10
- Козацьке – 4
- Садове — 75
- Понятиївка – 4
- Львівське – 3
- Білозерка — 19
- Інгулець – 89
- Ясна Поляна – 4
- Даріївка – 5
- Токарівка – 2
- Львівське — 3
Нагадаємо, що Україна та ООН домовилися про евакуацію українців з окупованих територій Херсонської області. У МЗС України заявили, що групи ООН вирушать на окуповані території на лівому березі Дніпра, коли РФ гарантує їм безпеку та дасть змогу проїхати.
Крім того, в Україні виплатять компенсації постраждалим після підриву Каховської ГЕС. Президент України також доручив розробити програму компенсації збитків чи релокації підприємств у межах Херсонської області.