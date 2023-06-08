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Підрив Каховської ГЕС: із зони затоплення евакуювали понад 2000 осіб, — МВС

Затоплення, Херсонська область, фото
Фото: Telegram | Затоплення у Херсонській області

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що евакуація триває не лише з Херсонської області, а й із Баштанського району Миколаївщини.

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Станом на 18:00 із зони затоплення вдалося евакуювати 2334 особи. Про це заявила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram.

Повідомляється, що найбільше людей залишило мікрорайон "Корабел" — 1765. Крім того, було евакуйовано мешканців Корабельного (210), Дніпровського (27) та Суворовського (10) районів Херсона.

Крім того, у МВС повідомили, що евакуація триває не лише у Херсонській області, а й у Баштанському районі Миколаївської області.

Також довелося евакуювати мешканців інших населених пунктів:

  • Чорнобаївка – 3
  • Калінінське – 27
  • Бобровий Кут — 4
  • Червонолюбецьке — 14
  • Заповіт — 5
  • Тягінка — 41
  • Бургунка – 10
  • Микільське – 10
  • Козацьке – 4
  • Садове — 75
  • Понятиївка – 4
  • Львівське – 3
  • Білозерка — 19
  • Інгулець – 89
  • Ясна Поляна – 4
  • Даріївка – 5
  • Токарівка – 2
  • Львівське — 3
Станом на 18:00 з Херсонської області евакуйовано 2334 особи

Нагадаємо, що Україна та ООН домовилися про евакуацію українців з окупованих територій Херсонської області. У МЗС України заявили, що групи ООН вирушать на окуповані території на лівому березі Дніпра, коли РФ гарантує їм безпеку та дасть змогу проїхати.

Крім того, в Україні виплатять компенсації постраждалим після підриву Каховської ГЕС. Президент України також доручив розробити програму компенсації збитків чи релокації підприємств у межах Херсонської області.